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關稅戰丨中國商務部批美國無端指責中方違反共識 嚴重背離事實

近日美國指責中國違反中美日內瓦經貿會談共識，中國商務部新聞發言人表示，美國單方面不斷挑起新的經貿摩擦，加劇雙邊經貿關係的不確定性、不穩定性，不僅不反思自身，反而倒打一耙，無端指責中方違反共識，這嚴重背離事實。中方堅決拒絕無理指責。

發言人指出，5月12日，中美雙方發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》後，中方按照聯合聲明達成的共識，取消或暫停了針對美國對等關稅採取的相關關稅和非關稅措施。中方本着負責任的態度，認真對待、嚴格落實、積極維護日內瓦經貿會談共識。

發言人說，反觀美方，在日內瓦經貿會談後，陸續新增出台多項對華歧視性限制措施，包括發布AI晶片出口管制指南、停止對華晶片設計軟件（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等。這些做法嚴重違背兩國元首1月17日通話共識，嚴重破壞日內瓦經貿會談既有共識，嚴重損害中方正當權益。

發言人指出，中方敦促美方與中方相向而行，立即糾正有關錯誤做法，共同維護日內瓦經貿會談共識，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。如美方一意孤行，繼續損害中方利益，中方將繼續堅決採取有力措施，維護自身正當權益。

 

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