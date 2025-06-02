彭博社報道，曾發表「香港玩完」論的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇改口，稱中美緊張關係正在為香港帶來新的活力，眼下情况是撰文當時始料未及的。
羅奇表示，「令人震驚的是，中美衝突變得更加嚴重」，「香港沒有像我預期和所寫的那樣遭受重創，反而可能從中受益，因為它是中國通往國際金融的最重要窗口，地位獨特」。
羅奇先前關於「香港玩完」的論點基於三個因素。由於聯繫日益緊密，中國內地經濟放緩對香港的前景造成壓力。香港夾在美國和中國競爭之中。北京以國家安全法的形式介人，不利香港的政治自治。
羅奇表示，其中兩個因素仍然令人擔憂，他表示，香港現在從經濟、行政和法律角度來看已經完全處於中國的軌道。羅奇認為，「其中一個因素與他先前的設想已經變化——主要是中美衝突帶來的機會多於威脅」。
然而，在關係更緊密之下，這座擁有750萬人口、獨特法律體系和貨幣的城市，在北京和華盛頓爭奪主導地位的鬥爭中發揮了更大的作用。
羅奇表示，「香港的金融成功可能更多地取決於其與中國的聯繫，以及美國的壓力對迫使中美之間實現全面金融脫鈎的影響」，「香港可以從中受益」。
羅奇表示，「如果我再次寫這個故事，我會這樣寫：香港或許正在經歷一場復興，因為它具有中國特色，而不是儘管有中國特色」。
羅奇表示，「我寫的文章是『香港玩完』，但你知道，我內心的 Yogi Berra 說『一切還沒結束，就不算結束』」。
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