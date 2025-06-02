港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升30.13點子至0.88893%，是5月20日後最高，當日報0.96036%。
港元現報7.8417元貶值4點子，曾貶值最多17點子，報7.843元，亦曾升值最多8點子，報7.8405元。
港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.69點子至0.02458%，是5月26日後最低；1星期HIBOR升2.4點子至0.17964%，是5月28日後最高；2星期HIBOR升7.77點子至0.35405%，是5月26日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升38.5點子至1.70786%，是5月22日後最高；6個月期HIBOR升13.58點子至2.3%，是5月23日後最高；12個月期HIBOR升11.43點子至3.02679%，是5月26日後最高。
貨幣基礎方面，上日總額增52.48億元，至總數21249.38億元，是2022年6月15日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增54.2億元，至總數6154.15億元，是2月7日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日增0.03億元，至總數131.92億元，是5月27日後最高。收市總結餘為1734.34億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日減1.75億元，至總數13228.97億元，是5月27日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減3.96億元，至總數12195.93億元，是5月27日後最低。
美元指數現報99.262貶值0.067點或0.07%。
美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32224%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7365%，連續3日擴闊，利差是2025年5月26日後最闊，當日差距為-3.7593%。
對上一次連續3日擴闊，是2025年5月20日，當日利差報-3.3671%。
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