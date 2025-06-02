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恒指半日跌511點 見逾6周最大跌幅、3周低 科指跌2.4%

A股休市，北水缺席，亞股、歐美期普遍下跌，因中美相互指責對方違反此前達成的共識。港股連跌第二日，恒指曾跌逾600點，見逾6周最大跌幅，及3周低。

恒指今早低開246點，高位跌205點，低位跌621點，高低波幅415點。上升股份比例為10.96%，下跌為45.45%，無升跌為43.57%。

恒指半日跌511點或2.2%，報22778點，大市成交金額883億元；國指跌214點或2.55%，報8217點。恒生科技指數收報5044點，跌2.43%。

藍籌股成交金額393.05億元，佔大市成交44.51%；科指成份股成交金額215.46億元，佔大市成交24.4%；國指成份股成交金額333.27億元，佔大市成交37.74%。

24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.47億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加5.28%，至128.82億元，佔大市成交14.57%。牛熊證成交金額64.07億元，增加21.42%；窩輪成交金額64.75億元，減少6.95%。

藍籌5隻升，78隻下跌，0隻無升跌。周大福（1929）升1.25%，收報11.32元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌6.92%，收報9.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報190.8元，升0.05%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報30元，跌5.06%。

恒指跌穿20天線(23282.33點)，曾跌穿50天線(22729.35點)。科指續低於100天線(5185.6點)。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.67%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為2.79%。低見22668.35點，是5月8日22589.13點後最低。連跌2日，累計跌794.93點，對上一次連跌2日是5月16日。

科指曾跌最多3.11%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.56%。低見5009.66點，是4月30日4995.41點後最低。現報5044.54點，跌2.43%。連跌2日，累計跌257.38點，對上一次連跌2日是5月23日。

國指曾跌最多3.06%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為3.33%。低見8173.75點，是5月6日8165.28點後最低。連跌2日，累計跌342.65點，對上一次連跌2日是5月16日。

個股表現

新世界（0017）875億再融資 據報已獲60%。新世界發展4隻永續債延遲還息，本金總額34億美元。收報4.43元，跌7.52%。

和黃醫藥（0013）於ASCO公布SACHI III期研究數據。收報21.2元，跌5.57%。

迪生創建（0113）最快今日公布業績。收報6.9元，跌0.29%。

OSL集團（0863）1500萬美元購印尼數字資產持牌公司 溢價3%配股支付。收報12.76元，升4.25%。

中廣核（1164）控股股東減持。收報1.63元，跌5.23%。

安東油田（3337）分拆檢測業務A股上市已獲港交所同意。收報1.09元，無升跌。

比亞迪（1211）計劃明年下半年進軍日本「輕型車」市場，年底擴門市數目至100間。收報380.2元，跌3.21%。

蔚來（9866）5月交付量升13%至2.32萬輛。收報27.1元，跌3.56%。

澳門5月博彩收入按年升半成。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報3.31元，跌1.19%。

美高梅中國（2282）收報10.98元，跌1.44%。

澳博（0880）收報2.31元，跌0.43%。

永利澳門（1128）收報5.34元，升1.14%。

銀河娛樂（0027）收報33.65元，升0.75%。

金沙中國（1928）收報15.6元，升1.17%。

小米（1810）汽車5月交付逾2.8萬輛，極氪銷量1.89萬輛。收報50.25元，跌1.37%。

理想汽車（2015）5月銷量增17%。收報107.6元，跌4.19%。

小鵬（9868）5月銷量按年升2.3倍。收報74.15元，跌2.88%。

京東（9618）：618促銷首小時，十大智能家電品牌成交額增5倍。收報125.9元，跌2.33%。

國泰（0293）於香港出發部分航班採用中石化可持續航空燃油。收報10.42元，跌1.33%。

商湯（0020）委任邱達根為獨立非執行董事，委楊帆及王征任執行董事。收報1.34元，跌4.29%。

遠洋集團（3377）：境內債展期結束，將在寬限期內積極籌措資金。創上市新低，見0.1元，收報0.103元，跌0.96%。

吉利汽車（0175）4.2億人幣增持星驅科技股權至逾41%。標普下調吉利控股及吉利汽車評級展望至「負面」。收報17.34元，跌1.59%。

無紙證券市場明年初生效，港交所（0388）：證券至2030年分批過渡。收報385.2元，跌2.68%。

GIC減持中國鐵塔（0788）。收報11.34元，跌2.58%。

Silchester減持TVB（0511）。收報3.14元，跌1.88%。

百度（9888）：旗下蘿蔔快跑將進軍東南亞市場。收報80.05元，跌1.96%。

破頂股表現

破頂股包括，蜜雪集團（2097）創上市新高，見585元，收報577.5元，升6.26%；龍資源（1712）創上市新高，見4.48元，收報4.18元，升16.11%；貝克微（2149）創上市新高，見61.75元，收報60.2元，升5.99%；豐城控股（2295）創上市新高，見4.36元，收報4.36元，升9%；連連數字（2598）創上市新高，見18元，收報16.3元，升62.67%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見27.85元，收報27.2元，升1.12%；健康之路（2587）創上市新高，見59.3元，收報56.35元，升64.29%；鈞達股份（2865）創上市新高，見29.8元，收報28.6元，跌0.35%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9304.2元，收報9303元，跌0.01%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1082.75元，收報1082.6元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098.65元，收報1098元，跌0.05%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見71.8元，收報71.8元，升1.84%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1186.55元，收報1186.55元，升0.06%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見585元，收報577.5元，升6.26%；宏輝集團（0183）創52周高，見0.37元，收報0.35元，升42.86%；國富創新（0290）創52周高，見1.57元，收報1.48元，升4.23%；潼關黃金（0340）創52周高，見2.22元，收報2.13元，升10.94%；山高控股（0412）創52周高，見12.58元，收報12.08元，跌2.74%；中華銀科技（0515）創52周高，見0.39元，收報0.385元，升8.45%；梧桐國際（0613）創52周高，見1.06元，收報1.03元，升5.1%；北青傳媒（1000）創52周高，見0.71元，收報0.65元，升30%；亞太資源（1104）創52周高，見1.37元，收報1.31元，升7.38%；能源及能量環球（1142）創52周高，見1.39元，收報1.39元，升28.7%；海豐國際（1308）創52周高，見25.6元，收報25.05元，無升跌。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括佳兆業健康（0876）低見0.013元，收報0.014元，無升跌；呷哺呷哺（0520）低見0.6元，收報0.61元，跌4.69%；透雲生物（1332）低見0.081元，收報0.081元，跌3.57%；美中嘉和（2453）低見5.25元，收報5.7元，跌16.67%；聲通科技（2495）低見100.1元，收報107.9元，跌5.18%；遠洋集團（3377）低見0.1元，收報0.103元，跌0.96%；找鋼集團（6676）低見3.35元，收報3.51元，跌2.5%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）低見9.48元，收報9.5元，跌6.86%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，福萊特玻璃（6865）低見7.72元，收報7.9元，跌5.16%；信義光能（0968）低見2.22元，收報2.25元，跌5.06%；南戈壁（1878）低見1.8元，收報1.82元，跌5.7%；INTL GENIUS（0033）低見0.6元，收報0.66元，跌5.71%；大快活集團（0052）低見5.02元，收報5.06元，跌0.39%；綠景中國地產（0095）低見0.225元，收報0.226元，跌1.74%；嬴集團（0397）低見0.057元，收報0.06元，跌4.76%；泛亞環保（0556）低見0.3元，收報0.3元，跌3.23%；CNT GROUP（0701）低見0.2元，收報0.21元，跌0.47%；網龍（0777）低見9.3元，收報9.31元，跌2.92%。

異動股

上升異動股，包括，健康之路（2587）創上市新高，見59.3元，收報56.35元，升64.29%；連連數字（2598）創上市新高，見18元，收報16.3元，升62.67%；宏輝集團（0183）創52周高，見0.37元，收報0.35元，升42.86%；工蓋有限公司（1421）收報0.345元，升38%；歐科雲鏈（1499）收報0.223元，升35.15%；百果園集團（2411）收報2.14元，升32.1%；北青傳媒（1000）創52周高，見0.71元，收報0.65元，升30%；鼎立資本（0356）收報0.101元，升29.49%；能源及能量環球（1142）創52周高，見1.39元，收報1.39元，升28.7%；阿仕特朗金融（8333）收報0.42元，升23.53%；遠見控股（0862）收報0.034元，升21.43%。

下跌異動股，包括，華音國際控股（0989）收報0.53元，跌23.19%；金力集團（3919）收報0.89元，跌19.82%；萊蒙國際（3688）收報0.265元，跌19.7%；慕詩國際（0130）收報0.116元，跌18.88%；輝煌明天（1351）收報0.232元，跌18.6%；美中嘉和（2453）創上市新低，見5.25元，收報5.7元，跌16.67%；百利達集團控股（8179）收報0.021元，跌16%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.152元，跌15.08%；HOME CONTROL（1747）收報0.65元，跌14.47%；綠心集團（0094）收報0.036元，跌14.29%；合豐集團（2320）收報0.079元，跌14.13%。

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