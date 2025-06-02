財政司司長陳茂波今日在立法會上表示，隨著股市持續向好，消費氣氛受壓的情況將會扭轉，現時需要穩住樓市，加上股市向好，市民「個心會定一啲」，大家就有信心消費。
他於立法會財經事務委員會會議上被問到，本港市民消費力不足，他回應過去一段時間消費力受壓是受多方面原因影響，包括港人北上消費、消費模式轉變、樓市回調、地緣政治壓力等。
陳認為，隨著股市持續向好，消費氣氛受壓的情況將會扭轉，現時需要穩住樓市，加上股市向好，市民「個心會定一啲」，大家就有信心消費。
被問到政府會否向旅客派發消費券，陳茂波說需要謹慎考慮，如果向旅客發派消費券，是否也需要派發給本港市民，如果兩者都派，政府財政壓力將會相當大。
至於有議員關注本港有不少店舖結業，陳茂波表示，對街上店舖結業情況「好上心」，強調政府有不同資助計劃，協助它們升級轉型，生產力促進局亦有培訓課程。
署理政府經濟顧問林幗瑛則表示，零售業表現連續多月按年錄得跌幅，但踏入今年後，相關跌幅已有所收窄，旅客數字在過去多月有雙位數增長，支持零售業表現。
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