壽司郎注重魚材的安全新鮮，醋飯溫度和水分亦都有講究，希望將食物呈現給顧客時都處於「味道最佳的狀態」。每間門店亦都採用日本的高科技壽司管理系統，每碟壽司底部均設有晶片，當壽司在迴轉帶上運行超過350米，系統便會自動將其回收，以確保食材的新鮮度。

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荒谷和男介紹，為嚴格把控食材品質，壽司郎常駐香港的日本主廚會經常前往世界各地的魚類產地作實地考察。如壽司郎曾推出的限定產品「炸池魚壽司」，從池魚捕撈至廚房加工的各環節會經過日本主廚親自把關、研發及試食；而每項在香港推出的新產品亦必須經過日本公司高層試味，確認品質符合標準後才會提供給香港顧客。

港人鍾情三文魚貝類玉子燒等

他又指出，港人壽司口味喜好與日本人非常相近，但也存在少許差異。如香港顧客對三文魚情有獨鍾，而在日本，三文魚則並非最受歡迎的食材。除三文魚、吞拿魚等經典選擇外，貝類、玉子燒，以及適合兒童食用的肉類，亦廣受香港顧客歡迎。但他强調，香港壽司郎除了大量提供香港人喜愛的產品，亦會盡可能為顧客提供「喜歡吃壽司的人會喜愛的食材」。

荒谷和男笑稱，雖然壽司郎將日本的美味原封不動地帶到香港，但在香港經歷數年成長後，部分產品甚至比日本壽司郎的出品更美味。

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