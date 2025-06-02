合併公司名為 Vodafone Three，Vodafone 將持有該公司51%股權，CKHGT 則持有49%股權。Vodafone 將把 Vodafone Three 業績合併計入集團財務報告中，目前領導 Vodafone 英國的 Max Taylor 將擔任合併公司行政總裁，3英國的 Darren Purkis 則出任財務總監。

合併公司將在未來十年間投資110億英鎊，創建歐洲其中一個最先進的5G網絡，為英國數以百萬計客戶和企業帶來極其優越的流動通訊體驗。

合併公司首年計劃投入13億英鎊的資本開支，以加速網絡部署。正如較早前所預計，合併公司到合併後的第五年，將每年帶來7億英鎊的成本及資本開支協同效益，並且預計合併將由2029年財政年度起，為 Vodafone 的經調整自由現金流帶來貢獻。合併公司的會計政策目前正按照 Vodafone 的會計政策進行調整以達至一致，財務預期報表將在適時公布。

這個5G獨立網絡的重大投資將使英國的流動基建躍居歐洲連接的前沿。

Vodafone 集團行政總裁 Margherita Della Valle 說：「這次合併將為英國流動通訊市場創造一股新力量，徹底改變當地的數碼基建，並且推動英國躍居歐洲連接的前沿。我們熱切期待馬上開展網絡建設計劃，盡快為客戶營造更廣泛的覆蓋，以及質素更佳的網絡服務。這項交易圓滿重塑 Vodafone 在歐洲的版圖，我們已準備就緒，迎接未來的發展」。

長江和記副主席及 CKHGT 執行主席霍建寧說：「正如我們在其他歐洲市場的經驗所展示，業務規模與投資相輔相成，能推展客戶期望的世界級流動通訊網路，而 Vodafone 英國和3英國的合併正提供了這種規模。此外，這次合併為股東釋放龐大價值，讓集團收回約13億英鎊淨現金」。