英國金融時報引述消息報道，貝萊德和航運公司MSC的代表最近幾周與中國國家市場監督管理總局進行了面對面的會談。MSC與貝萊德仍在與長和（0001）商討對最終交易結構的潛在修改，希望能令中國監管層與特朗普政府滿意。貝萊德拒絕向金融時報置評。
報道亦指長和擬售內地港口。報道指，北京早前反對交易，理由是擔心競爭。報道稱，由於對此次出售持謹慎態度，長和正尋找「B計劃」，包括探索出售其在大中華區剩餘的10個港口的部分或全部。這將與現有的擬議交易分開，但有關考慮僅處於早期階段。報道引述消息指，國企是中國港口的潛在買家，但在MSC和貝萊德的交易完成之前，任何出售都不太可能發生。長和發言人稱，「目前沒有考慮任何此類出售……該傳言……是不真實的」。
另一方面，報道亦引述消息指，長和還可能選擇推遲出售巴拿馬港口。在上月的股東會上，長和稱「絕不會做任何違法或不合規的事情」。
報道亦引述一位參與計劃的人士表示，長和及財團「在政治問題解決之前不會在巴拿馬問題上取得進展」。
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