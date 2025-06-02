IATA總幹事Willie Walsh表示，最利好的驅動力是航空燃油價格，按年下降13%，比之前預測低1%。此外，雖然受到貿易緊張局勢和消費者信心下降的影響，協會仍預計航空公司今年客運量和貨運量將超過去年。雖然行業淨利潤率將從去年的3.4%提高到今年的3.7%，但只是所有行業平均獲利能力的一半左右。

他指出，360億美元的行業利潤分攤到每位旅客的每個飛行航段，僅7.20美元。意味著任何新增稅項、機場或導航費用的增加、需求衝擊或昂貴的監管，都會迅速對產業的韌性構成嚴峻的考驗。

IATA預計，今年客運總量將達到49.9億人次，創歷史新高，按年升4%，但低於先前預測的52.2億；航空貨運總量將達到6900萬噸，按年增加0.6%，但低於先前預測的7250萬噸。

另外，IATA預計今年所有地區均將實現淨利潤增長。對比去年，除拉丁美洲外，大多數地區的財務表現都將改善。然而，盈利能力因航空公司和地區而異。非洲航空的總淨利潤率預計最低，只有 1.3%，中東航空的淨利潤率預計最高，為8.7%。

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