港府將穩定幣條例刊憲後，相關條例已正式成為本港法例，市場憧憬今年年底前本港首款合規穩定幣正式落地。而金管局去年7月公佈的首批穩定幣發行人沙盒名單中，圓幣創新科技、京東（9618）旗下京東幣鏈科技、渣打香港、Animoca Brands、香港電訊（6823）等均在其列。

連連數字為數字支付公司，為中國及全球客戶提供收款、付款、收單、匯兌、虛擬銀行卡及聚合支付的數位支付服務， 以及帳戶及電子錢包等增值服務。早前該公司旗下連連國際與圓幣科技合作穩定幣在跨境支付的場景應用項目，此外連連數字子公司DFX Labs早前已取得香港VATP牌照，正式進軍虛擬資產領域。

內地券商浙商證券指出，連連數字在境外主業穩健增長的同時，聯動發展境內業務，規模效應逐步顯現，盈利能力持續改善，在香港虛擬資產領域的前瞻佈局有望帶來新的業務增長極，看好公司未來業績及估值的提升。

另一邊廂，穩定幣法案立法推進以來，眾安在線股價持續飈升。公開資料顯示，眾安在線旗下的眾安銀行是本港首家為穩定幣發行方提供儲備銀行服務的數字銀行；而眾安在線亦間接持股8.7%圓幣科技股份。

早前大行瑞銀曾點出，市場預期眾安可從與圓幣的合作與持股中獲取相當程度收益，包括可觀的淨利息差等。

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