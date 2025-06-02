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港股兩連跌 恒指跌131點 成交1452億 1個月最少

中美相互指責違反共識，引發環球股市一度急跌，美期、亞股、港股午後跌幅收窄，韓股倒升，歐股開市跟跌。內地休市，北水暫停，港股成交不足1500億元，見1個月低。港股連跌兩日，恒指、國指早段曾創6周最大跌幅，恒指收市跌幅收窄，全日波幅495點，是5月12日後最闊。

恒指今早低開246點，高位跌126點，低位跌621點，高低波幅495點。上升股份比例為22.08%，下跌為43.34%，無升跌為34.56%。

恒指收市跌131點或0.57%，報23157點，大市成交金額1452億元，較上日減少46.51%，是5月2日1337.28億元成交後最少；國指跌72點或0.86%，報8359點。恒生科技指數收報5134點，跌0.7%。

藍籌股成交金額677.02億元，佔大市成交46.62%；科指成份股成交金額373.86億元，佔大市成交25.74%；國指成份股成交金額566.19億元，佔大市成交38.99%。

24隻雙櫃台股，總成交0.6億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加25.97%，至154.14億元，佔大市成交10.61%。牛熊證成交金額78.36億元，增加48.5%；窩輪成交金額75.78億元，增加8.89%。

藍籌22隻升，59隻下跌，2隻無升跌。金沙中國（1928）升4.28%，收報16.08元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌5.09%，收報9.33元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報51.6元，升1.28%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報30.75元，跌2.69%。

恒指跌穿20天線(23301.31點)，曾跌穿50天線(22736.94點)。科指上試100天線(5186.5點)。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.67%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為2.79%。低見22668.35點，是5月8日22589.13點後最低。收市報23157.97點，是5月13日後收市新低，當日報23108.27點。連跌2日，累計跌415.41點，對上一次連跌2日是5月16日。

科指曾跌最多3.11%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.56%。低見5009.66點，是4月30日4995.41點後最低。收市報5134.11點，是4月30日後收市新低，當日報5087.42點。連跌2日，累計跌167.81點，對上一次連跌2日是5月23日。

國指曾跌最多3.06%，是4月16日後最大跌幅，當日跌幅為3.33%。低見8173.75點，是5月6日8165.28點後最低。收市報8359.26點，是5月9日後收市新低，當日報8308.83點。連跌2日，累計跌200.45點，對上一次連跌2日是5月16日。

午後消息股表現

MSC與貝萊德據報就長和（0001）港口交易與中國市監局會談。長和與Vodafone完成合併英國電訊業務。收報43.9元，跌0.57%。

今早及隔晚消息股表現

新世界（0017）875億再融資 據報已獲60%。新世界發展4隻永續債延遲還息，本金總額34億美元。收報4.48元，跌6.47%。

和黃醫藥（0013）於ASCO公布SACHI III期研究數據。收報21.6元，跌3.79%。

迪生創建（0113）最快今日公布業績。收報6.89元，跌0.43%。

OSL集團（0863）1500萬美元購印尼數字資產持牌公司 溢價3%配股支付。收報12.92元，升5.56%。

中廣核（1164）控股股東減持。收報1.62元，跌5.81%。

安東油田（3337）分拆檢測業務A股上市已獲港交所同意。收報1.12元，升2.75%。

比亞迪（1211）計劃明年下半年進軍日本「輕型車」市場，年底擴門市數目至100間。收報385.4元，跌1.88%。

蔚來（9866）5月交付量升13%至2.32萬輛。收報27.5元，跌2.14%。

澳門5月博彩收入按年升半成。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報3.3元，跌1.49%。

美高梅中國（2282）收報11.2元，升0.54%。

澳博（0880）收報2.37元，升2.16%。

永利澳門（1128）收報5.41元，升2.46%。

銀河娛樂（0027）收報34元，升1.8%。

金沙中國（1928）收報16.08元，升4.28%。

小米（1810）汽車5月交付逾2.8萬輛，極氪銷量1.89萬輛。收報51.6元，升1.28%。

理想汽車（2015）5月銷量增17%。收報110元，跌2.05%。

小鵬（9868）5月銷量按年升2.3倍。收報75.1元，跌1.64%。

京東（9618）：618促銷首小時，十大智能家電品牌成交額增5倍。收報128.6元，跌0.23%。

國泰（0293）於香港出發部分航班採用中石化可持續航空燃油。收報10.52元，跌0.38%。

商湯（0020）委任邱達根為獨立非執行董事，委楊帆及王征任執行董事。收報1.38元，跌1.43%。

遠洋集團（3377）：境內債展期結束，將在寬限期內積極籌措資金。創上市新低，見0.1元，收報0.103元，跌0.96%。

吉利汽車（0175）4.2億人幣增持星驅科技股權至逾41%。標普下調吉利控股及吉利汽車評級展望至「負面」。收報17.46元，跌0.91%。

無紙證券市場明年初生效，港交所（0388）：證券至2030年分批過渡。收報395.4元，跌0.1%。

GIC減持中國鐵塔（0788）。收報11.62元，跌0.17%。

Silchester減持TVB（0511）。收報3.23元，升0.94%。

百度（9888）：旗下蘿蔔快跑將進軍東南亞市場。收報81.4元，跌0.31%。

破頂股表現

破頂股包括，蜜雪集團（2097）創上市新高，見585元，收報584.5元，升7.54%；龍資源（1712）創上市新高，見4.48元，收報4.3元，升19.44%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見63.7元，收報62.95元，升4.48%；貝克微（2149）創上市新高，見62.45元，收報61.3元，升7.92%；豐城控股（2295）創上市新高，見6.3元，收報6.3元，升57.5%；連連數字（2598）創上市新高，見18元，收報16.46元，升64.27%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見11.44元，收報11.44元，升3.62%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見27.85元，收報27.4元，升1.86%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見910元，收報909元，升3.65%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見3.91元，收報3.8元，升0.53%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.29元，收報1.23元，升7.89%；健康之路（2587）創上市新高，見59.3元，收報50.45元，升47.08%；鈞達股份（2865）創上市新高，見29.8元，收報29.15元，升1.57%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9304.2元，收報9303元，跌0.01%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1082.75元，收報1082.55元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098.65元，收報1098.55元，跌0%；ＧＸ韓流音樂文化（3158）創上市新高，見71.8元，收報71.8元，升1.84%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8636.1元，收報8636.1元，升0.24%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1186.55元，收報1186.55元，升0.06%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見585元，收報584.5元，升7.54%；宏輝集團（0183）創52周高，見0.37元，收報0.345元，升40.82%；迪臣發展國際（0262）創52周高，見0.078元，收報0.076元，升18.75%；國富創新（0290）創52周高，見1.7元，收報1.7元，升19.72%；歲寶百貨（0312）創52周高，見0.095元，收報0.094元，升8.05%；潼關黃金（0340）創52周高，見2.28元，收報2.27元，升18.23%；山高控股（0412）創52周高，見12.7元，收報12.24元，跌1.45%；中華銀科技（0515）創52周高，見0.41元，收報0.41元，升15.49%；梧桐國際（0613）創52周高，見1.15元，收報1.04元，升6.12%；中國東方教育（0667）創52周高，見6.59元，收報6.59元，升4.77%；北青傳媒（1000）創52周高，見0.71元，收報0.61元，升22%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業健康（0876）低見0.013元，收報0.014元，無升跌；呷哺呷哺（0520）低見0.6元，收報0.62元，跌3.13%；明發集團（0846）低見0.087元，收報0.095元，跌1.04%；透雲生物（1332）低見0.081元，收報0.087元，升3.57%；美中嘉和（2453）低見5.25元，收報6.15元，跌10.09%；聲通科技（2495）低見100元，收報110元，跌3.34%；遠洋集團（3377）低見0.1元，收報0.103元，跌0.96%；多想雲（6696）低見0.51元，收報0.54元，跌3.57%；港娛國際（8291）低見0.053元，收報0.068元，升4.62%；找鋼集團（6676）低見3.35元，收報3.59元，跌0.28%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，福萊特玻璃（6865）低見7.72元，收報8.07元，跌3.12%；信義光能（0968）低見2.22元，收報2.33元，跌1.69%；南戈壁（1878）低見1.8元，收報1.91元，跌1.04%；INTL GENIUS（0033）低見0.6元，收報0.62元，跌11.43%；大快活集團（0052）低見5.02元，收報5.05元，跌0.59%；渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.222元，收報0.238元，升3.48%；冠中地產（0193）低見0.23元，收報0.238元，跌0.83%；嬴集團（0397）低見0.057元，收報0.061元，跌3.17%；泛亞環保（0556）低見0.285元，收報0.295元，跌4.84%。

異動股

上升異動股，包括，連連數字（2598）創上市新高，見18元，收報16.46元，升64.27%；工蓋有限公司（1421）收報0.405元，升62%；豐城控股（2295）創上市新高，見6.3元，收報6.3元，升57.5%；健康之路（2587）創上市新高，見59.3元，收報50.45元，升47.08%；歐科雲鏈（1499）收報0.233元，升41.21%；宏輝集團（0183）創52周高，見0.37元，收報0.345元，升40.82%；生活概念（8056）收報0.325元，升40.09%；移卡（9923）收報13.12元，升39.87%；能源及能量環球（1142）創52周高，見1.5元，收報1.48元，升37.04%；世紀集團國際（2113）收報0.07元，升34.62%；中國生物科技服務（8037）創52周高，見0.92元，收報0.85元，升28.79%。

下跌異動股，包括，百利達集團控股（8179）收報0.02元，跌20%；高維科技（2086）收報0.51元，跌19.05%；卓悅控股（2988）收報0.88元，跌16.98%；華音國際控股（0989）收報0.58元，跌15.94%；東方大學城控股（8067）收報0.236元，跌15.71%；ATLINKS（8043）收報0.123元，跌15.17%；亞太金融投資（8193）收報0.23元，跌14.81%；中生聯合（3332）收報0.405元，跌13.83%；威鋮國際（1002）見52周低0.048元，收報0.05元，跌13.79%；復興亞洲（0274）收報0.345元，跌13.75%；天機控股（1520）收報0.485元，跌13.39%。

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