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港4月零售銷貨值跌2.3% 連跌14個月 遜預期

統計處公布，今年4月零售業總銷貨價值的臨時估計為289億元，按年跌2.3%，差過預期。今年首四個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌5.6%。

4月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.1%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年下跌3.5%。2025年3月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2024年同月下跌0.5%。與去年同期比較，2025年首四個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.2%。

今年4月，超級市場貨品的銷貨價值按年下跌2.4%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值下跌1.7%）；服裝（下跌5.6%）；汽車及汽車零件（下跌53.4%）；燃料（下跌12.5%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌5.1%）；傢具及固定裝置（下跌16.7%）；以及眼鏡店（下跌0.2%）。

此外，今年4月其他未分類消費品的銷貨價值按年上升13.4%。其次為藥物及化妝品（銷貨價值上升7.2%）；食品、酒類飲品及煙草（上升3.0%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升1.6%）；百貨公司貨品（上升2.1%）；書報、文具及禮品（上升11.7%）；以及中藥（上升3.8%）。

政府發言人表示，近月零售業的表現呈回穩跡象。2025年4月零售業總銷貨價值按年輕微下跌2.3%。與較早時的月份相比，4月跌幅進一步收窄，儘管今年復活節假期較遲來臨（今年在四月中，上年在三、四月之間），導致當月更多居民離港外遊。

展望未來，發言人指，政府積極推動旅遊業及盛事項目將有助刺激消費市道。本地就業收入上升和內地經濟持續穩步增長也將提振消費氣氛。這些因素將對零售業有支持作用，雖然在宏觀經濟環境的不確定性下，消費模式持續轉變和企業間的競爭仍會對業界帶來挑戰。

 

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