大摩表示，美匯指數自2月高位、美國總統特朗普削弱市場對美元資產的信心，並觸發國際市場重新思考美元的依賴。大摩引用商品期貨交易委員會數據稱，於目前而言、市場對於美元的看跌情緒仍未到歷史極端水平，意味着美元有更大的潛在貶值空間。

大摩續指，美國國債10年期的孳息率於今年前會達4%，並會於聯儲局減息共175點子後，孳息率面臨着更大的跌勢。

大摩表示，歐元、日圓及瑞士法郎作為美元「國際避風港（global safe havens）」的對手，它們將會是美元貶值的「最大贏家」。大摩預計，歐元兌美元會由目前的1.13，升至明年的1.25水平。於英國低貿易風險及之下，英鎊兌美元由目前的1.35，升至明年的1.45水平。美元兌日圓則由目前的143，升至明年的130水平。

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