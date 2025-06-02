鮑克運續指，有關部分的個案仍在調查中，另有部分已進入審訊甚至判決階段。至於「百分百擔保個人特惠貸款（下稱個人百分百）」的1,989宗可疑個案當中，有1,544宗在申請審查過程中，已被按證保險公司或貸款機構拒絕或阻截。

他指出，企業百分百及個人百分百及兩項產品，兩項產品於今年5月中的實際累計壞帳率分別為15.6%及19.3%，仍低於上述假設值，但畢竟借款企業和人士，有一段時間受疫情嚴重影響，財務狀况較不理想，加上香港經濟仍面對具挑戰性的外圍環境，壞帳難免會進一步增加。

鮑克運補充，計劃推出時無法依賴任何經驗數據推測壞帳數字，所以只能把整體壞帳率假設在25%，作為估算政府壞帳開支的基礎。

另外，有個案是個人百分百的借款人於2022年1月提取貸款，「還息不還本」期間每月還款額約70港元，但借款人於提取貸款後立即違約，而貸款機構多次聯絡借款人不果。至2024年，按證保險公司要求貸款機構向法院提交破產呈請，最終該借款人被法院頒令破產。

鮑克運稱，個人百分百計劃批出的貸款合共46.6億元，惠及超過5.9萬人，平均每人貸款額為78,500元。企業百分百計劃，批出貸款合共1,439億元，惠及約4萬家企業和它們聘用的40萬名僱員，達成「撐企業、保就業」的政策目標，以及應對疫情帶來的挑戰。

