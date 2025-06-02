另外，亦公布「所控制的法團的權益」變動，兩間公司「PREFERABLE SITUATION ASSETS LIMITED」及「MEMBER ONE LIMITED」均增加配偶WEBB KAREN ANNE的名字，補充資料顯示為「所控制公司的股份目前均為共同持有」。

上述變動涉及22間上市公司。分別為，互太紡織（1382）、亞倫國際集團（0684）、佐丹奴國際（0709）、信星鞋業（1170）、利民實業（0229）、包浩斯國際(控股)、同得仕（集團）（0518）、國際家居零售（1373）、安樂工程（1977）、富士高實業（0927）、新興光學（0125）、明輝國際（3828）、時計寶（2033）、獅子山集團（1127）、盈利時（6838）、碧瑤綠色集團（1397）、美亨實業（1897）、雅視光學（1120）、震雄集團（0057）、經濟日報（0423）、黛麗斯國際（0333）、龍記集團（0255）。

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