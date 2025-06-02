股權披露顯示，David Webb於5月28日增持包浩斯（0483）10.4萬股，均價0.1680元，持股量由7.98%增至8.01%。
另外，亦公布「所控制的法團的權益」變動，兩間公司「PREFERABLE SITUATION ASSETS LIMITED」及「MEMBER ONE LIMITED」均增加配偶WEBB KAREN ANNE的名字，補充資料顯示為「所控制公司的股份目前均為共同持有」。
上述變動涉及22間上市公司。分別為，互太紡織（1382）、亞倫國際集團（0684）、佐丹奴國際（0709）、信星鞋業（1170）、利民實業（0229）、包浩斯國際(控股)、同得仕（集團）（0518）、國際家居零售（1373）、安樂工程（1977）、富士高實業（0927）、新興光學（0125）、明輝國際（3828）、時計寶（2033）、獅子山集團（1127）、盈利時（6838）、碧瑤綠色集團（1397）、美亨實業（1897）、雅視光學（1120）、震雄集團（0057）、經濟日報（0423）、黛麗斯國際（0333）、龍記集團（0255）。
其他報道
按揭證券公司：中小企百分百擔保貸款發現3552宗可疑個案 涉資105億元
穩定幣條例刊憲 相關概念炒上 連連、眾安股價分別曾飈80%及12%