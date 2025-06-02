是次合作中，KEF和海爾智家正為多款旗艦Mini LED電視型號設計音響系統，包括M96和M80系列，並由KEF的工程團隊進行專案調音，擁有超過60年音響工程專業知識的KEF，與海爾智家致力於提供沉浸式音響體驗，將家居視聽享受提升至更高景界。

海爾智家副總裁、視聽產業部總經理劉峻光表示，很榮幸能與 KEF 作全球性合作，是次合作將雙方的電視專業與 KEF 的知名音響技術無縫結合，提供沉浸式和高品質的音效體驗，攜手為全球消費者帶來無與倫比的家庭娛樂享受。

KEF Audio Group總裁羅潔怡表示，很高興與海爾電視產品合作。通過將KEF的音響技術與海爾電視在家電領域的創新專業知識結合，為用戶的最新款電視帶來全新的視聽體驗。

KEF與海爾始於2024年9月展開合作。在「SOUND BY KEF」標籤下，KEF將其音響技術引入海爾的Casarte高端電視系列，包括M30、M60和M70型號。

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