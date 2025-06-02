澳門5月份博彩收入上升前破210億澳門元大關，摩根大通報告跟進指，已有助第二季至今止收入由預期按季下跌2%至3%，變為上升2%。其料就算6月份賭收放緩，最終全季賭收按年上升2%至3%，按季則升1%。
自從直營公司廳及超級高端中場的競爭形勢於去年第四季起穩定下來，就算金沙中國（1928）提多更多免費項目及推廣，最多只視為追落後，未致於增加了競爭。博企的營運開支亦趨於穩定，摩通料，博企的毛利率有望保持穩定，在賭收表現出韌性及連續數月增長，其料有助帶動業界的賭收及EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年增長5%。
瑞銀的報告則指，5月份的賭收水平創疫後高位，日均賭收相當於6.84億澳門元，按月增加9%，超過了市場預期的6.64億澳門元水平。這既與五一檔期旺季及之後的長尾效應帶動。業界的企業價值相對EBITDA比率約9.8倍，與兩年平均水平相若。銀河娛樂旗下新酒店嘉佩樂在5月推出，供應93間套房、16張賭枱及6個私人空間，有助其填補超高端市場的空缺。同時，將100張賭枱從星際娛樂場，調配至澳門銀河，有助其面對的競爭紓緩。從管理層口中得知，銀娛今年的資本開支預算約70億元，當中約55億元用於澳門銀河第四期發展。在眾博企中，其以銀河娛樂（0027）作首選。
花旗認為，從賭收數據顯示，中美關稅戰未有影響到賭客博彩的熱情及過來享用非博彩項目，並預期6月份賭收按年可增長5%至185億澳門元。在六大博企中，除了新濠國際（0200）股價回軟，以金沙中國（1928）升最多，全日升4.18%。
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