其續引述集團在5月12日發出的聲明內容指：「長江和記實業有限公司特此聲明，此交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。」

另於3月4日在香港交易所發出之公告亦有相關表示，現節錄如下：「交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件。」

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