英國《金融時報》今日刊出題為「 A man, a plan B, a canal: Panama port owner charts course to placate Trump and Chinese ire」之文章刋登後，長和（0001）回應，其報導涉及很多有關第三方揣測性材料，頗多不盡不實之處，並不反映集團對建議中之中國以外港口交易的取態。
集團指，有關交易請參考長江和記聯席董事總經理黎啟明於2025年5月22日在2025年股東週年大會上回應股東之發言：「我想在此強調一下，建議中之交易，實在需要經過很多審查，而我們長和一定會全力配合，在未獲批准之前，我們絕對不會實施集中。」
其續引述集團在5月12日發出的聲明內容指：「長江和記實業有限公司特此聲明，此交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。」
另於3月4日在香港交易所發出之公告亦有相關表示，現節錄如下：「交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件。」
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