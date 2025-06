英國《金融時報》今日刊出題為「 A man, a plan B, a canal: Panama port owner charts course to placate Trump and Chinese ire」之文章刋登後,長和(0001)回應,其報導涉及很多有關第三方揣測性材料,頗多不盡不實之處,並不反映集團對建議中之中國以外港口交易的取態。



集團指,有關交易請參考長江和記聯席董事總經理黎啟明於2025年5月22日在2025年股東週年大會上回應股東之發言:「我想在此強調一下,建議中之交易,實在需要經過很多審查,而我們長和一定會全力配合,在未獲批准之前,我們絕對不會實施集中。」