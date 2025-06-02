今年4月香港零售業銷貨價值為疫情間2022年9月後新低，香港零售管理協會主席謝邱安儀在線上記者會時表示，去年4月的零售總額已屬低基數水平，今年在此基礎上仍錄得下跌，反映整體環境仍不理想。她又指出，6月傳統上屬零售淡季，但從現時經濟、地緣政治等環境來看，「似乎4月份比6月份更弱」。
她表示，4月市况受多項因素影響，包括中美關稅戰升溫、股市大幅下挫，進一步打擊市民的消費意欲。同時，4月適逢長假期，市民傾向出境旅遊及北上消費，內地旅客則因未有長假期而較少訪港，令4月的零售價值「非常低」，甚至較去年同期的低位更低。
談及五一黃金周，謝邱安儀表示，協會收集了約3000間店舖、涉及6.8萬名員工的意見，近三成會員表示錄得按年升幅，部分為單位至雙位數增長，如化妝品、健康產品，主因是人流增多，加上推廣優惠奏效，例如百貨及便利店。同時，今年天氣較去年穩定，且五日假期中公眾假期日數多於去年，對本地消費亦有幫助。
然而，黃金周期間前兩日人流暢旺，但自第三日起已開始回落。就整個5月而言，近四成會員表示銷售有升幅，錄得單位數至低雙位數的增長，當中包括化妝品和因天氣炎熱而帶動的電器產品。約一成會員表示業績持平，涵蓋眼鏡及健康食品等類別。至於錄得跌幅的會員則佔一半，跌幅多為單位數至低雙位數，主要集中於百貨公司、鐘錶、服飾及家具等行業。
至於今年6月，她表示去年6月的銷售表現同樣疲弱，屬低基數月份，當時零售總額低於300億元。雖然今年未見明顯反彈，但整體走勢正逐步回穩。不過她亦提醒，若地緣政治或中美貿易局勢再度惡化，香港零售業的表現將持續受壓，目前亦未見有明確利好因素能帶動行業出現大幅增長。
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