就港元近期走勢對香港零售業，香港零售管理協會主席謝邱安儀在線上記者會時表示，港元回落或反彈的趨勢仍需觀察，同時有其他因素影響香港零售業，例如中美貿易戰趨向降溫。不過，她指出，人民幣持續偏弱，港人仍傾向北上消費，而港元尚未出現足以吸引內地旅客來港消費的強勢表現。
她表示，希望4月已是本港零售業的谷底，因去年同期的基數已相當低。今年4月更受到地緣政治不穩、本地人外遊、國內沒有長假期等多重不利因素影響，導致零售表現尤其疲弱。儘管零售商普遍不期望出現「V型反彈」，但期望市場可逐步回穩。
至於回穩的推動力，她認為除了整體環球經濟穩定外，也需要行業本身的努力。她指出，過去一年已有不少零售商積極推出推廣活動，成功帶動單位數至低雙位數的銷售增長，因此需想「出奇制勝」的方法吸引本地與外來顧客。她續指，政府亦應積極思考吸引旅客的策略，例如舉辦演唱會或大型活動時，應創造更多誘因讓旅客留港時間延長，而非只停留一天即離開。
此外，她提到，現時願意在租約期內主動減租的業主比例仍屬少數，即使減租，幅度與月份數量亦有限。不過，她指出，續租情况相對順利，「因為大家都看見街上有不少『吉鋪』，業主都知道要面對現實」。雖然有個別會員反映業主要求加租，但屬少數；大部分會員表示在續租時可獲得低單位數至低雙位數的租金減幅，個別更有超過兩成的調整。
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