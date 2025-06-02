公司解釋，2024財政年度綜合溢利包括出售一間附屬公司及出售一批鐘錶之收益約5.44億元，若撇除 2024年出售收益，集團2024財政年度的虧損淨額為7100萬元。

寶光實業預期於2025財政年度錄得綜合虧損淨額將高於2024年經調整虧損，主要由於2025年3月31日重新估值投資物業相關的減值損失 2470萬元，以及2025財政年度營業額按年下跌約20%。

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