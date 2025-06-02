雷軍今日（2日）早間於微博發文指，永遠相信後來者總有機會，並附上他早前發佈旗下第二款車YU7的圖片，圖片內容顯示「後來者一開始肯定不完美，總會被嘲笑、懷疑，但總有機會」，疑似再對早前華為余承東的言論做出回應。

近日小米華為口水戰引發市場關注。事緣華為常務董事兼終端BG董事長余承東上周六（5月31日）稱「有從其他行業來的公司，只做一款車就賣爆了，雖然它的產品可能不是那麼好，但賣得很爆。」

時隔一日小米對此似有所回應，雷軍昨日（1日）發出的一條微博，披露小米汽車5月銷量的同時，更引述據稱出自內地作家莫言的語句「詆譭，本身就是一種仰望」，疑似隔空回應相關言論，但不久後即刪除相關文字，僅保留當時發佈的有關小米5月汽車銷量的陳述及圖片。

而同日小米總裁盧偉冰亦在微博發文指，SU7與即將推出的YU7均以產品實力打動消費者，並上載影片展示廣州車展現場，小米展區人流不絕，以佐證市場回應。

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