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快運指越南、韓國成港人外遊新熱點 引擎問題5架機仍需停飛

香港快運行政總裁毛潔瓊稱，越南及韓國已取代日本成本港居民旅遊新熱點，因今年首五個月，公司往越南的運力按年增長一倍，載客量增近1.3倍；前往南韓的運力則按年增長約三分之二，航班載客率一直維持在九成以上。而談及早前因引擎問題仍需停飛的5架飛機時，她指正與引擎製造商溝通，但關於停飛問題，目前尚未有明確的全面解決時間表。

毛潔瓊於國際航空運輸協會（IATA）年會上分享公司最新業務發展及市場動向時稱，今年新開通的航點中，越南芽莊、南韓清州及大邱，以及內地常州和義烏等航點，目前公司已成為香港來往韓國（5個航點）及越南（4個航點）航點最多的航空公司。

新航點方面，毛潔瓊指，隨著市場需求持續增長，未來公司將繼續開拓更多新航點，進一步拓展網絡。尤其將進一步開拓東南亞及內地市場。她續稱，今年4、5月已新開通多個東南亞及中國內地航點，更多新目的地將於今年內陸續推出。

毛潔瓊表示，過去一年，區內短途市場競爭明顯加劇，香港往返區內的航班座位供應按年增加近四成，新增座位數量甚至超過香港總人口。而今年首季，區域運力進一步錄得雙位數增長。她亦提及本港機場三跑啟用事宜，稱相關事件亦為各航空公司帶來更多增長機會，相信隨著運力快速恢復，票價可持續回歸正常水平。

去年10月快運曾稱美國引擎製造商「普惠」生產的部分引擎發現有瑕疵，令旗下5架正服役的A320neo客機受影響，要暫時停飛，並回廠檢查和維修。是次毛潔瓊透露，相關飛機仍暫停運作，目前尚未有明確的全面解決時間表。

她進一步指，公司正與普惠保持緊密溝通，了解到其正積極提升物料供應鏈，期望能縮短引擎維修所需時間。這對恢復機隊運作至關重要，公司需要普惠給予更多明確性和保證，以增強公司對解決相關挑戰的信心。 

同時毛潔瓊還表示，公司團隊積極提升現有機隊的運作效率，包括增加紅眼航班、縮短地面停留時間及優化機隊調配，預計今年整體機隊利用率將錄得雙位數增長。

 