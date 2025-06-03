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道指升35點 美債息回升 美股、金龍指數上升

白宮稱中美元首或將本周通話，利好市場氣氛，抵消製造業數據疲軟等因素的利空影響。美債息回升，息差擴闊，美股、金龍指數上升。

白宮官員表示，美國總統特朗普與中國國家主席習近平很可能在本周通電話。美國將部分中國商品的301條款關稅豁免期延長至8月31日。另外，歐盟警告，如果特朗普執行最新的關稅威脅，歐方可能加快實施對美國的報復。路透社：美國敦促正在參與談判的貿易伙伴在周三前提出最佳關稅方案。

經濟數據方面，美國5月份ISM製造業指數連續第三個月位於萎縮區間，一項進口指標降至16年最低。

息口方面，芝加哥聯儲行長表示，如果貿易政策不確定性得到解決，聯儲局可以繼續減息。達拉斯聯儲行長稱，聯儲局目前仍能耐心觀望。

個股方面，Tesla5月份在法國銷量暴跌67%，創近三年以來最低水平。在上月進行數年來最大規模裁員後，據悉微軟周一又裁減300多個崗位。

道瓊斯工業平均指數收漲35點，升幅0.09%，報42305點。標普500指數收漲24點，升幅0.42%，報5935點。納斯達克綜合指數收漲128點，或0.68%，報19242點。

IBM升1.87%，報263.9美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻29點，而Salesforce跌1.41%，報261.62元，拖累道指23點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報201.7元，升0.42%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報169.03元，跌1.57%，亞馬遜(美：AMZN)收市報206.65元，升0.79%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報670.9元，升3.61%，英偉達(美：NVDA)收市報137.38元，升1.66%，微軟(美：MSFT)收市報461.97元，升0.34%，Tesla (美：TSLA)收市報342.69元，跌1.08%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.14%，報547點。德國DAX指數收跌0.28%，報23930點；法國CAC 40指數跌0.19%，報7737點；英國富時100指數收漲0.03%，報8774點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.54%，報7070點。

美國2年期債息曾升最多1.21%，高見3.9448厘，是5月30日3.9489厘後最高。收市報3.9366厘，是5月29日後收市新高，當日報3.9386厘。

美國10年期債息曾升最多1.53%，是5月21日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見4.4676厘，是5月29日4.537厘後最高。收市報4.4399厘，是5月28日後收市新高，當日報4.4773厘。

美2年期10年期債息差曾高見52.971基點，是5月23日57.097基點後最闊。收市報50.12基點，是5月23日後收市最闊，當日報51.555基點。連續兩2日擴闊，累計2.385基點，對上一次連升2日是5月21日。

美3個月10年期債息差曾高見12.47基點，是5月29日19.127基點後最闊。收市報9.697基點，是5月28日後收市最闊，當日報13.703基點。

金龍指數曾升最多0.63%，是5月29日後最大升幅，當日升幅為1.82%。高見7076.86點，是5月30日7091.53點後最高。收市報7070.07點，是5月29日後收市新高，當日報7226.88點。

道指曾升最多0.11%，高見42317點，是5月30日42376.08點後最高。收市報42305.48點，是5月27日後收市新高，當日報42343.65點。連升3日，累計升206.78點，對上一次連升3日是5月19日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月27日。

標指曾升最多0.43%，高見5937.4點，是5月29日5943.13點後最高。收市報5935.94點，是5月20日後收市新高，當日報5940.46點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月23日。

納指曾升最多0.73%，是5月29日後最大升幅，當日升幅為1.51%。高見19252.71點，是5月29日19389.39點後最高。收市報19242.61點，是2月24日後收市新高，當日報19286.93點。

 

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