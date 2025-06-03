個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.26%，折合報503.62元；阿里巴巴（9988）升0.79%，折合報112.52元；美團（3690）升0.8%，折合報136.69元；匯控（0005）升1.19%，折合報94.11元；建行（0939）跌0.73%，折合報6.94元。

道期現跌0.205%；標期現跌0.22%；納期現跌0.22%。日本東證指數現跌0.12%；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.65%。

VIX指數隔晚跌1.13%或0.21點，報18.36點。

紐油現升0.75%或0.46美元，報62.99美元；布油現升0.69%或0.45美元，報65.08美元；金價現跌0.08%或2.81美元，報3378.78美元；LME 銅期貨隔晚升1.24%或118.5美元，報9616.5美元。比特幣現升1.24%或1311.42美元，報106243.31美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.4399厘。

今日焦點股份可留意：

蔚來（9866）最快今日公布季績。

國泰（0293）旗下快運指越南、韓國成港人外遊新熱點，引擎問題5架機仍需停飛。

內地車企陷口水戰，小米（1810）雷軍疑似再回應華為余承東：後來者總有機會。

寶光實業（0084）盈警，料全年轉蝕至少1億元。

長和（0001）指金融時報就巴拿馬港口報道內容涉第三方揣測，不反映集團交易取態。

金山科技（0040）旗下KEF與海爾智家策略性全球合作。

David Webb增持包浩斯（0483），所控制法團添配偶名字變共同持有，涉22間上市公司。

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