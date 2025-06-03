報道引述消息指，人們的擔憂主要集中在租戶入駐 11 Skies 購物中心的準備工作進展緩慢、有跡象表明航空公司不願將航班轉移到毗鄰購物中心的機場2號客運大樓，以及經濟前景不景氣威脅到旅遊消費。

報道引述消息指，新世界僅租出 11 Skies 約40%的面積。該項目的第一個主要景點是名為 KidZania 的兒童主題樂園，預計將於7​月左右開放，但首批零售店可能要到今年年底或明年年初才能開業。租戶擔心如果開門太早，就會缺少客流。

儘管距離2號客運大樓第一期工程投入使用還有四個月的時間，但新世界集團內部對 11 Skies 的擔憂凸顯這個被稱為香港最大購物中心的項目的高風險。

新世界和 KidZania 尚未立即回應彭博社查詢。機管局在聲明中表示，擴建後的2號客運大樓將於9月起開始提供巴士和旅遊巴士停車服務，2026年3月至4月期間，超過10間主要營運短途和區域航線的航空公司將在此提供登機服務。發言人表示，「11 Skies 計劃於2026年下半年分階段開放」。

11 Skies佔地380萬平方英尺，約佔新世界在香港主要投資物業總面積的四分之一，報道指，在最近一次工作日下午的走訪中，該綜合大樓基本上空置。800多間店面中只有兩間餐廳開門營業，而且這兩間餐廳主要為附近的上班族提供服務。白色圍板遮住大多數零售店面，電梯靜止不動，也沒有任何標示未來租戶名稱的標誌。

報道指，富瑞股票分析師Sam Wong表示，鑑於 11 Skies 的首批設施即將開放，「進展不妙」。Sam Wong表示，新世界最初計劃成立 11 Skies 是基於這樣的假設：香港的增長勢頭和奢侈品消費熱潮將持續下去。「目前的現實並不像他們預期的那樣，這讓他們在已經積累瞭如此巨額資產的情况下陷入困境。」

報道引述消息指，新世界的高層認為 KidZania 的開業將吸引遊客，並讓其他租戶有信心開始準備進駐。2號客運大樓投入使用後，市場情緒可能會改善，但其與機場主要設施的距離加劇了客流量的挑戰。

晨星分析師Jeff Zhang表示，「遊客通常更喜歡市中心的景點，不太可能在機場附近花太多時間購物」。

報道指，租用較小空間的租戶以及食品和飲料供應商通常需要三到四個月的時間才能完成商店裝修並開業，因此 11 Skies 可能會在幾個月後看起來更加熱鬧。但香港的低迷前景為該購物中心的未來增添了風險。

報道引述消息指，儘管新世界希望在今年年底或2026年初之前租賃 11 Skies 約70%的面積，但與潛在租戶的談判仍然充滿挑戰，因為許多品牌對經濟不確定性持謹慎態度。

法國外貿銀行資深經濟學家Gary Ng表示，11 Skies 的成功「最終取決於所提供的商品和服務的質量，尤其是考慮到當地人和遊客現在在香港的消費減少」，「問題是，這個綜合體有多獨特，能夠成為必去目的地」。