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恒指高開123點 科指升0.54% 翰森製藥升3% 網易升2%

恒指今早高開123點或0.54%，報23281點，大市成交金額31億元；國指今早高開47點或0.58%，報8407點。恒生科技指數開市報5162點，升0.54%。上升股份比例為12.96%，下跌為3.99%，無升跌為83.04%。

藍籌54隻升，6隻下跌，23隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.85%，報27元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌1.34%，報7.38元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，2隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報197.9元，升2.7%；跌幅最大的是美的集團（0300）開市報79.5元，跌4.04%。

恒指上試20天線(23332.23點)。科指上試100天線(5194.54點)。

據報新世界（0017）高層愈來愈擔心「11 Skies」前景 出租率僅40%。開市報4.55元，升1.56%。

蔚來（9866）最快今日公布季績。開市報27.65元，升0.55%。

國泰（0293）旗下快運指越南、韓國成港人外遊新熱點，引擎問題5架機仍需停飛。開市報10.48元，跌0.38%。

內地車企陷口水戰，小米（1810）雷軍疑似再回應華為余承東：後來者總有機會。開市報52.2元，升1.16%。

寶光實業（0084）盈警，料全年轉蝕至少1億元。無成交，報0.076元。

長和（0001）指金融時報就巴拿馬港口報道內容涉第三方揣測，不反映集團交易取態。開市報43.95元，升0.11%。

金山科技（0040）旗下KEF與海爾智家策略性全球合作。無成交，報0.59元。

David Webb增持包浩斯（0483），所控制法團添配偶名字變共同持有，涉22間上市公司。無成交，報0.169元。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見12.48元，開市報12.48元，升2.97%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見11.5元，開市報11.5元，升0.52%；國富創新（0290）創52周高，見1.74元，開市報1.74元，升2.35%；潼關黃金（0340）創52周高，見2.35元，開市報2.35元，升3.52%；中華銀科技（0515）創52周高，見0.42元，開市報0.42元，升2.44%；金輪天地控股（1232）無成交，報0.37元；海豐國際（1308）創52周高，見25.6元，開市報25.6元，升0.79%；信達生物（1801）創52周高，見64.95元，開市報64.95元，升2.93%；基石藥業－Ｂ（2616）創52周高，見4.29元，開市報4.29元，升3.62%；中播數據（2982）無成交，報0.144元；兆科眼科－Ｂ（6622）創52周高，見2.92元，開市報2.92元，升1.39%。

破頂指數成份股包括，周大福（1929）創52周高，見11.58元，開市報11.58元，升0.35%；翰森製藥（3692）創52周高，見27元，開市報27元，升3.85%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括驢跡科技（1745）低見0.24元，開市報0.24元，跌9.43%。

創52周低，其中十隻包括，大家樂集團（0341）低見6.85元，開市報6.85元，跌0.87%。

異動股

上升異動股，包括，龍蟠科技（2465）開市報6.63元，升14.9%；龍皇集團（8493）開市報0.055元，升14.58%；維亮控股（8612）開市報0.111元，升11%；中國玻璃（3300）開市報0.27元，升8.43%；珠光控股（1176）開市報0.08元，升8.11%；亞洲實業集團（1737）開市報0.128元，升7.56%；嘉宏教育（1935）開市報0.88元，升6.02%；國美零售（0493）開市報0.02元，升5.26%；宜搜科技（2550）開市報3.53元，升5.06%；ＦＡ南方以太幣（3068）開市報12.74元，升5.03%；富智康（2038）開市報9.87元，升5%。

下跌異動股，包括，驢跡科技（1745）創上市新低，見0.24元，開市報0.24元，跌9.43%；旅橙文化（8627）開市報0.057元，跌8.06%；鈞達股份（2865）開市報27.05元，跌7.2%；富通科技（0465）開市報0.29元，跌6.45%；連連數字（2598）開市報15.5元，跌5.83%；移卡（9923）開市報12.4元，跌5.49%；美麗田園醫療健康（2373）開市報17元，跌5.13%；獅騰控股（2562）開市報14.62元，跌5.06%；百果園集團（2411）開市報1.9元，跌5%；同源康醫藥－Ｂ（2410）開市報24元，跌4.76%。

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