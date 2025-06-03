恒指今早高開123點或0.54%，報23281點，大市成交金額31億元；國指今早高開47點或0.58%，報8407點。恒生科技指數開市報5162點，升0.54%。上升股份比例為12.96%，下跌為3.99%，無升跌為83.04%。