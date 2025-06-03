數據顯示，5月份中國製造業景氣狀況減弱，外需低迷是供求收縮的重要原因。新訂單重陷收縮，出口訂單收縮率加劇，製造業產量隨之下降。製造業產出在19個月來首度錄得下降。鑒於產量收縮，企業相應減少採購並壓縮用工。不過，對於生產前景，企業預期改善，樂觀度在3個月來首次出現回升。

與此同時，製造商繼續下調銷售價格，並且5月份銷售價格與投入成本皆降幅加劇。

當月製造業景氣放緩，主要是新訂單減少。新接業務量錄得逾兩年半以來最顯著收縮率，受訪企業反映需求環境惡化，同時一定程度上也是出口訂單連續兩月下滑所致。隨著新業務量減少，製造業產出在19個月來首度錄得下降。

新接業務量回落，也導致5月份積壓業務量進一步下降，而產能需求減少，進而導致製造業用工收縮，企業裁撤冗員，或人員離職後不再填補空缺。此外，5月份採購活動也出現輕微收縮。不過，採購庫存回升(但升幅極微)，說明製造業生產資料庫存充足。

成品庫存則在4個月來首次錄得積壓，但僅算輕微。受訪企業表示，這是銷售下降和產品出境付運延誤所致。與此同時，5月份供應商交期連續第三個月錄得輕微延宕。

價格方面，平均投入成本和銷售價格在第二季度中期繼續下行，並且降幅皆較4月份加劇。投入成本方面，主要是原料和能源價格走低，而製造業銷售價格下降的原因既是得益於成本回落，同時也是受制於業內競爭加劇。另一方面，出口價格卻在9個月來首次恢復上行。

最後，中國製造企業樂觀度在5月份改善，信心較4月份加強。企業上調預期，認為貿易環境會有改善，加上出口市場的拓寬，有助未來一年促進銷售。

財新智庫高級經濟學家王喆評論中國通用製造業PMI數據時表示，2025年5月，財新中國製造業PMI錄得48.3，較前月下降2.1個百分點，近八個月來首次落於榮枯線下，還錄得2022年10月以來的指數最低值。

王喆表示，製造業供求收縮。5月，市場景氣度轉差，供給和需求同步趨弱。製造業生產指數近19個月以來首次跌入收縮區間，並錄得2022年12月以來新低；製造業新訂單指數則是近八個月以來首次低於榮枯線，且錄得2022年10月以來新低。

王喆表示，外需低迷是供求收縮的重要原因，製造業出口連續第二個月下滑，新出口訂單指數續刷新2023年8月以來最低點。值得說明的是，投資品供需下降幅度較其他品類更加明顯。製造業就業繼續下降。就業市場在前月收縮基礎上進一步下降，就業指數在過去九個月中第八次低於榮枯線。

王喆表示，企業面臨較大的市場壓力，並不輕易增加用工。投資品生產企業就業收縮同樣明顯。市場需求疲軟，企業繼續處理積壓訂單，積壓工作指數錄得收縮區間並創下2022年2月以來新低。

王喆表示，製造業價格繼續低迷。市場供需偏弱，價格水平仍位於低位。成本方面，能源和化工原材料價格下降，購進價格指數連續第三個月低於榮枯線。銷售價格同樣維持弱勢格局，製造業企業情願主動降價以維持競爭力。5月，製造業出廠價格連續第六個月位於收縮區間。

王喆表示，供應商物流略有遲滯。多數受訪企業表示供應商供應時間維持平穩，個別企業出現交付逾期情况。與市場整體景氣度偏弱一致，企業調低了採購量。庫存則較為穩定，5月，製造業原材料庫存指數和產成品庫存指數均略高於榮枯線，但幅度甚微。

王喆表示，製造業企業家樂觀情緒自前月歷史低位回升。生產經營預期指數繼續位於擴張區間，並從4月該指數歷史第三低值反彈近3個百分點。企業家認為未來中美貿易摩擦會緩和，對外部市場改善也抱有期待。

王喆表示，總體而言，5月，製造業供求同步下降，外需顯著拖累，就業繼續收縮，價格依舊疲弱，物流延遲，庫存基本穩定，企業家情緒自低位略有回升。當前經濟發展不利因素依然偏多，外部貿易環境不確定性加大，疊加內部困難挑戰。二季度伊始，主要宏觀經濟指標顯著走弱，經濟下行壓力較此前明顯增加。

王喆表示，政策方面，前期支持性消費政策效果持續性需進一步評估，並根據實際情况推出接續舉措。更為重要的是，拉動內需應回歸收入基本面，要采取切實可行措施改善就業環境，增強民生保障，增加居民可支配收入，改善市場主體預期，推動經濟持續回升向好。

其他報道

滬深三大指數低開 人行開展4545億人幣逆回購

恒指高開123點 科指升0.54% 翰森製藥升3% 網易升2%

據報新世界高層愈來愈擔心「11 Skies」前景 出租率僅40%

道指升35點 美債息回升 美股、金龍指數上升

北水增持建行 減持藥明生物