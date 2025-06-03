公司指，董事會對可選方案的評估仍在進行中，同時董事會與I Squared Asia Advisors Pte Ltd.就可能其他要約進行的討論及磋商仍在進行。

公司指，董事會並未就可能其他要約發表任何最終立場，亦未與I Squared Asia Advisors Pte Ltd.或其投資組合公司HGC Global Communications Limited就可能其他要約達成任何正式或具法律約束力的協議。

公司指，I Squared Asia Advisors Pte Ltd.已告知董事會任何將提出的最終要約須待HGC

Global Communications Limited及I Squared Asia Advisors Pte Ltd.的母公司內部批准

後方告成立（視情况而定，有待要約人實體落實 ）。

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