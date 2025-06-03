Rubymab Ltd.確認，配售事項所得款項將主要用於償還徐霆自彼建立業務以來積累的部分現有個人負債及債務以及其業務所得資本收益產生的相關個人稅項負債。Rubymab Ltd.及徐霆均表示對公司的商業前景及長期價值保持信心。公司預期配售事項不會對集團的業務或營運造成任何影響。

康寧傑瑞製藥－Ｂ曾跌最多11.91%，是5月12日後最大跌幅，當日跌幅為14.44%。低見8.06元，是5月21日7.6元後最低。收市報8.2元，是5月20日後收市新低，當日報7.61元。成交金額暫增675.25%，至1.71億元，是2月27日後最多，當日達2.04億元。

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