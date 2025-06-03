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1個月HIBOR轉跌 隔夜創紀錄新低 港元貶值見21個月最弱

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌1.47點子至0.87423%，是5月30日後最低，當日報0.58762%。對上一次由升轉跌是5月28日，當日拆息報0.59589%。

港元現報7.8438元升值8點子，曾貶值最多5點子，報7.8451元，是2023年9月4日7.8463元後最弱。亦曾升值最多12點子，報7.8434元。

港元拆息、港元存息(彭博社綜合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.43點子至0.02027%，創彭博終端機2006年1月3日有紀錄以來新低；1星期HIBOR跌2.42點子至0.15548%，是2022年6月13日後最低；2星期HIBOR跌0.33點子至0.35071%，是5月30日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.26點子至1.76048%，是5月21日後最高；6個月期HIBOR升6.5點子至2.365%，是5月23日後最高；12個月期HIBOR升3.58點子至3.06262%，是5月23日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減21.82億元，至總數21227.56億元，是5月29日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減20.2億元，至總數6133.95億元，是5月29日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為1734.34億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日減1.62億元，至總數13227.35億元，是5月27日後最低，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減2.31億元，至總數12193.62億元，是5月27日後最低。

美匯美息

美元指數現報98.843升值0.137點或0.14%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32224%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.7346%，終止連續2日擴闊，利差是2025年5月28日後最窄，當日差距為-3.7309%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2025年5月27日，當日利差報-3.7273%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌6.1點子至1.41%，是5月15日後最低；1星期Shibor跌10.2點子至1.515%，是5月15日後最低；2星期Shibor跌16點子至1.579%，是5月15日後最低；1個月期Shibor無升跌報1.62%，是5月30日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor無升跌報1.672%，是5月30日後最低；6個月期Shibor無升跌報1.672%，是5月30日後最低；1年期Shibor升0.2點子至1.7%，是5月9日後最高。

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