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恒指半日升262點 科指升0.59% 多條平均線得而復失 北水流入52億

中美領導人或通話，港股今早高開，財新其後公布中國5月製造業PMI跌穿50，報48.3，遜預期及見兩年8個月低，A股低開後回升，港股亦保持上升。韓股今日休市，日股、美期下跌。

恒指今早高開123點，高位升366點，低位升123點，高低波幅243點。上升股份比例為35.41%，下跌為22.19%，無升跌為42.38%。

恒指半日升262點或1.13%，報23420點，大市成交金額1156億元；國指升107點或1.28%，報8466點。恒生科技指數收報5164點，升0.59%。

藍籌股成交金額445.72億元，佔大市成交38.55%；科指成份股成交金額237.59億元，佔大市成交20.55%；國指成份股成交金額391.49億元，佔大市成交33.86%。

24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.39億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.54%，至140.97億元，佔大市成交12.19%。牛熊證成交金額71.13億元，減少9.22%；窩輪成交金額69.84億元，減少7.83%。

藍籌64隻升，15隻下跌，4隻無升跌。理想（2015）升6.45%，收報117.1元，是升幅最大的藍籌，快手（1024）跌2.67%，收報51.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報117.1元，升6.45%；跌幅最大的是美的集團（0300）收報77.55元，跌6.4%。

恒指曾升穿10天線(23433.75點)，升穿20天線(23339.19點)。科指曾升穿10天線(5212.69點)、50天線(5210.14點)、100天線(5194.57點)。

北水南下合計淨流入52.6億元，較上日減少45.47%，連續第5日流入，累計流入348.42億元，對上一次連續5日淨流入是5月22日。北水本月累計流入52.6億元，按月減少88.47%，連續第2個月減少，金額是2023年6月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）515.62億元，較上日減45.63%，佔香港市場成交額由上日的32.65%減至22.29%。

個股表現

鈞達（2865）：獲調入滬港通及深港通證券名單。收報25.5元，跌12.52%。

康寧傑瑞製藥（9966）控股股東折讓12%配股減債 曾跌逾11%。收報8.17元，跌10.71%。

香港寬頻（1310）：未與I Squared達成任何正式或具法律約束力協議。收報4.97元，升0.4%。

據報新世界（0017）高層愈來愈擔心「11 Skies」前景 出租率僅40%。收報4.73元，升5.58%。

蔚來（9866）最快今日公布季績。收報27.55元，升0.18%。

國泰（0293）旗下快運指越南、韓國成港人外遊新熱點，引擎問題5架機仍需停飛。收報10.48元，跌0.38%。

內地車企陷口水戰，小米（1810）雷軍疑似再回應華為余承東：後來者總有機會。收報52.4元，升1.55%。

寶光實業（0084）盈警，料全年轉蝕至少1億元。收報0.074元，跌2.63%。

長和（0001）指金融時報就巴拿馬港口報道內容涉第三方揣測，不反映集團交易取態。收報44.85元，升2.16%。

金山科技（0040）旗下KEF與海爾智家策略性全球合作。收報0.6元，升1.69%。

David Webb增持包浩斯（0483），所控制法團添配偶名字變共同持有，涉22間上市公司。收報0.193元，升14.2%。

破頂股表現

破頂股包括，蜜雪集團（2097）創上市新高，見593元，收報580元，跌0.77%；統一企業中國（0220）創上市新高，見10.82元，收報10.1元，跌1.37%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見12.58元，收報12.56元，升3.63%；農業銀行（1288）創上市新高，見5.15元，收報5.13元，升3.01%；康臣葯業（1681）創上市新高，見10.98元，收報10.96元，升1.67%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見66.65元，收報64.7元，升2.78%；貝克微（2149）創上市新高，見63.6元，收報60.05元，跌2.04%；豐城控股（2295）創上市新高，見6.8元，收報6.8元，升7.94%；德康農牧（2419）創上市新高，見79.05元，收報77.4元，升11.21%；集海資源（2489）創上市新高，見1.82元，收報1.82元，升6.43%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見11.86元，收報11.54元，升0.87%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見28.15元，收報26.7元，跌2.55%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見972.5元，收報969.5元，升6.66%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.35元，收報1.28元，升4.07%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見235.6元，收報232.8元，升1.22%；順豐控股（6936）創上市新高，見42元，收報41.45元，升3.11%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1122.15元，收報1122.15元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098.7元，收報1098.55元，無升跌；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.45元，收報14.43元，升1.91%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1186.7元，收報1186.7元，升0.01%；萬達酒店發展（0169）創52周高，見0.66元，收報0.59元，升7.27%。

破頂指數成份股包括，中國財險（2328）創上市新高，見15.54元，收報15.48元，升3.34%；農行（1288）創上市新高，見5.15元，收報5.13元，升3.01%；工行（1398）創52周高，見5.84元，收報5.8元，升3.02%；中銀香港（2388）創52周高，見34元，收報33.85元，升2.58%；匯控（0005）創52周高，見93.75元，收報93.45元，升1.03%；建行（0939）創52周高，見7.14元，收報7.11元，升2.75%；周大福（1929）創52周高，見11.94元，收報11.78元，升2.08%；翰森製藥（3692）創52周高，見27元，收報26.05元，升0.19%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括ＧＢＡ集團（0261）低見0.3元，收報0.31元，跌7.46%；驢跡科技（1745）低見0.207元，收報0.209元，跌21.13%；同方友友（1868）低見0.36元，收報0.365元，跌2.67%；德斯控股（8437）低見0.071元，收報0.071元，跌59.89%；怡康泰工程集團（8445）低見0.135元，收報0.135元，跌3.57%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）低見9.35元，收報9.42元，跌2.69%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見0.6元，收報0.63元，升1.61%；大家樂集團（0341）低見6.85元，收報6.96元，升0.72%；飛達控股（1100）低見1.31元，收報1.31元，跌0.76%；超智能控股（1402）低見0.162元，收報0.162元，跌4.71%；中國前沿科技集團（1661）低見0.57元，收報0.57元，跌1.72%；迪米生活控股（1667）低見0.128元，收報0.14元，跌16.67%；亞東集團（1795）低見0.6元，收報0.64元，跌1.54%；興達國際（1899）低見1.1元，收報1.15元，跌0.86%；恩典生命科技（2112）低見0.097元，收報0.098元，跌4.85%；百德國際（2668）低見0.131元，收報0.17元，升13.33%。

異動股

上升異動股，包括，華音國際控股（0989）創52周高，見1.95元，收報1.6元，升175.86%；萬馬控股（6928）收報0.172元，升79.17%；鼎益豐控股（0612）創52周高，見0.73元，收報0.68元，升56.32%；橙天嘉禾（1132）收報0.045元，升32.35%；創業集團控股（2221）收報0.064元，升28%；中國抗體－Ｂ（3681）創52周高，見1.95元，收報1.95元，升27.45%；龍皇集團（8493）收報0.06元，升25%；中國光大控股（0165）收報5.84元，升24.26%；中國唐商（0674）收報0.125元，升23.76%；高維科技（2086）收報0.62元，升21.57%。

下跌異動股，包括，德斯控股（8437）創上市新低，見0.071元，收報0.071元，跌59.89%；連連數字（2598）收報12.96元，跌21.26%；驢跡科技（1745）創上市新低，見0.207元，收報0.209元，跌21.13%；紐曼思（2530）收報0.64元，跌16.88%；迪米生活控股（1667）見52周低0.128元，收報0.14元，跌16.67%；亞洲實業集團（1737）收報0.1元，跌15.97%；雅仕維（1993）收報0.63元，跌13.7%；中國科創產業投資（0339）收報0.097元，跌13.39%；天潔環境（1527）收報1.1元，跌13.39%；CMON（1792）收報0.013元，跌13.33%。

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