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半日沽空金額增6% 盈富沽空增88%

大市半日沽空金額147.23億元，較上日增加6.52%，沽空金額佔大市成交比率為12.73%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）13.47億元，較上日增加88%，上日流通股份減0.24%或1500萬個，至60.67億個，是5月30日後最少，當日達60.82億個。

恒生中國企業（2828）上日流通股份減4.41%或1544.75萬個，至3.34億個，是5月30日後最少，當日達3.49億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份減0.95%或8150萬個，至84.51億個，是5月30日後最少，當日達85.33億個。

沽空增幅最多的股份為，ＦＩ南方恒指（7300）增加95913.69%，至190.68萬元；沽空減幅最多的股份為，南方明晟Ａ５０（3003）減少99.72%，至514元。

藍籌當中，沽空比率最高的是神華（1088） 沽空比率40.04%。科指股沽空比率最高的是閱文（0772）沽空比率36.28%。

其餘請看附圖。

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