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調查：74%港企未來兩年對拓展國際貿易仍抱有信心

匯豐發表2025年Global Trade Pulse貿易調查報告，結果顯示近四分之三（74%）的香港企業對未來兩年繼續拓展國際貿易仍抱有信心，最多受訪企業準備與中國內地（50%）、南亞（25%）和歐洲（23%）三大市場深化貿易關係。

有關調查覆蓋13個市場，於4月30日至5月12日期間，訪問超過5,700家國際企業，旨在了解他們對關稅和貿易的看法及相關業務部署。

香港企業正積極調整供應鏈，並重新評估營運方式和地點。大部分企業（72%）正採取行動或計劃將供應鏈和生產遷移至靠近主要客戶的地區，首選地點包括中國內地（53%）、南亞（39%）和歐洲（29%），與他們有意拓展的市場保持一致。

面對環球貿易受阻，76%的香港受訪企業已經或計劃調整定價策略，以應對成本上升和市場變化。此外，73%的企業選擇拓展至受影響較輕微的新市場，另外73%的企業則專注於本地市場。

匯豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，香港的出口表現仍然保持向好，今年首季商品出口貨量按年增長逾10%，除了由於貿易環境急速轉變，部分經貿往來受阻，促使企業提前出貨，匯豐的調查亦顯示香港企業正靈活應對挑戰，透過重新制定價格策略，及積極開拓新市場，以保持競爭力。企業主動採取應變措施，有助香港繼續鞏固作為全球貿易橋樑的角色。

 

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