恒基地產（0012）主席兼董事總經理李家誠今早在股東周年大會後表示，現時拆息回落，交投增加，集團一直視乎市場情況，加快推盤。至於商業零售物業方面，在集中核心地區的物業比2018年之前，在五一檔期及母親節，人流有15%增長，生意額有10%增長。民生區商場亦保持得到，生意稍微有增蝠。
李家誠續指，在商業大厦方面，市場傾向優質商業大厦項目，及具創新、科技及有可持續發展元素的商厦會受到歡迎，一般如中環國際金融中心會有90%出租率，租金表現硬淨。中環The Henderson的出租率亦超過80%。
至於港元匯率最近變化，會否影響香港零售方面，李家誠稱，這需要視乎一般消費信心、環球經濟及息口走勢而定。他對香港零售仍感到樂觀。隨著有迹象顯示消費力在關稅戰少許缓和，他期望下半年香港零售更好。
近期美國觸發關税戰，身兼主席兼董事總經理李家傑指出，留意到美國面對通脹壓力大，亦多人上街遊行，影響匯率，料這種形勢有利中美談判，協商會易些達成，料多了空間談判。
內地樓市發展方面，李家傑認為，這與內地經濟問題有關，影響層面非止單看內房。在老百姓存款多，都未必入市買樓，甚至延遲換房，關鍵仍在貿易戰及中美關係發展而定。內地政府用多長時間壓縮或帶動樓市，甚至讓樓市放緩，則有待當局公布細則後再去判斷。
近年恒基地產持續增持陽光房地產（0435）至變成聯營公司，亦在較早前增持美麗華（0071）至變成附屬公司，李家誠稱，代表恒地對有關公司的正面看法。
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