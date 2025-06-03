moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒基地產擬加快推盤 對香港零售感樂觀

恒基地產（0012）主席兼董事總經理李家誠今早在股東周年大會後表示，現時拆息回落，交投增加，集團一直視乎市場情況，加快推盤。至於商業零售物業方面，在集中核心地區的物業比2018年之前，在五一檔期及母親節，人流有15%增長，生意額有10%增長。民生區商場亦保持得到，生意稍微有增蝠。

李家誠續指，在商業大厦方面，市場傾向優質商業大厦項目，及具創新、科技及有可持續發展元素的商厦會受到歡迎，一般如中環國際金融中心會有90%出租率，租金表現硬淨。中環The Henderson的出租率亦超過80%。

至於港元匯率最近變化，會否影響香港零售方面，李家誠稱，這需要視乎一般消費信心、環球經濟及息口走勢而定。他對香港零售仍感到樂觀。隨著有迹象顯示消費力在關稅戰少許缓和，他期望下半年香港零售更好。

近期美國觸發關税戰，身兼主席兼董事總經理李家傑指出，留意到美國面對通脹壓力大，亦多人上街遊行，影響匯率，料這種形勢有利中美談判，協商會易些達成，料多了空間談判。

內地樓市發展方面，李家傑認為，這與內地經濟問題有關，影響層面非止單看內房。在老百姓存款多，都未必入市買樓，甚至延遲換房，關鍵仍在貿易戰及中美關係發展而定。內地政府用多長時間壓縮或帶動樓市，甚至讓樓市放緩，則有待當局公布細則後再去判斷。

近年恒基地產持續增持陽光房地產（0435）至變成聯營公司，亦在較早前增持美麗華（0071）至變成附屬公司，李家誠稱，代表恒地對有關公司的正面看法。

其他報道

恒指半日升262點 科指升0.59% 多條平均線得而復失 北水流入52億

馬斯克旗下xAI擬配股3億美元 公司估值1130億美元

滬深三大指數半日向上 滬指升0.48%

1個月HIBOR轉跌 隔夜創紀錄新低 港元貶值見21個月最弱

聯儲局Goolsbee：貿易政策不確定性若解決 有望減息

關稅戰｜美國取消對華小額包裹免稅 Temu美日用戶大跌58%

鈞達：獲調入滬港通及深港通證券名單

關稅戰︱白宮發言人：特朗普或於本周與習近平通話

康寧傑瑞製藥控股股東折讓12%配股減債 曾跌逾11%

香港寬頻：未與I Squared達成任何正式或具法律約束力協議

AEON旗下「ものものMono Mono」進駐牛頭角上邨

財新中國5月製造業PMI跌穿50 報48.3 遜預期 見兩年8個月低

滬深三大指數低開 人行開展4545億人幣逆回購

恒指高開123點 科指升0.54% 翰森製藥升3% 網易升2%

據報新世界高層愈來愈擔心「11 Skies」前景 出租率僅40%

道指升35點 美債息回升 美股、金龍指數上升

北水增持建行 減持藥明生物


 