內地傳媒報道，全國工商聯汽車經銷商商會（全聯車商）發布《關於反對「內捲式」競爭，促進汽車經銷行業高質量發展的倡議》提出，堅決抵制以「價格戰」為主要形式的「內捲式」競爭，不得向經銷商轉嫁庫存、強迫經銷商進車，應切實降低經銷商庫存水平。
該倡議提到，全行業應以中國汽車產業實現高質量發展大局為重，嚴格遵守公平競爭原則，堅決抵制以「價格戰」為主要形式的「內捲式」競爭行為；關注品牌形象，防止因頻繁調整銷售政策和產品銷售價格，增加經銷商銷售難度，影響品牌在消費者中的形象；改善汽車經銷商生存狀況，堅持以銷定產，合理制定企業年度生產目標和經銷商銷售目標，不得向經銷商轉嫁庫存、強迫經銷商進車，切實降低經銷商庫存水平。
糾治進銷價格倒掛問題，及時向經銷商返利，縮短經銷商回款周期，合理確定試駕車數量，減輕經銷商流動性資金壓力。
優化商務政策。合理制定經銷商考核指標，慎用罰款手段，不以考核為手段脅迫經銷商完成相應指標任務；完善退網機制。不得以優化網絡渠道名義脅迫經銷商退網閉店，對確需退網閉店的經銷商應給予相應補償。
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