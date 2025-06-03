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謝邱安儀料全年零售額正負增長約1至2% 冀內地經濟逐步回穩

香港4月零售業總銷貨價值跌2.3%，連跌14個月。香港零售管理協會主席謝邱安儀預計，今年全年整體持平，可能有正負1%至2%上落。

謝邱安儀表示，4月的情況受多個因素影響，除港人北上消費及出外旅遊，內地沒有長假期，都拖累零售數字下跌。她表示，去年同期這個數字已很低，業界原本預期今年會是持平甚或有微升，但今年的情況受到環球經濟影響消費意慾，結果跌幅持續。

她又指，希望本港零售銷貨價值已見底，但現實要視乎很多因素，例如關稅戰。她希望情況可以穩定下來，不要繼續轉差。

謝邱安儀表示，盛事經濟的確帶動人流，但旅客消費模式已轉變，較低價的貨品，例如化妝品、保健品等會較受惠。她期望內地經濟逐步回穩，內地人來港回復購買力，盛事經濟的好處自然可以帶到其他消費品類別。

至於零售店舖方面，她指出，現時減少較增加的為多，零售業界現有機會商討減租，因業主已明白市況，但仍有一些舊租約未完、未能開新租約的店舖，只能期望業主體諒。

 

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