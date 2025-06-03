謝邱安儀表示，4月的情況受多個因素影響，除港人北上消費及出外旅遊，內地沒有長假期，都拖累零售數字下跌。她表示，去年同期這個數字已很低，業界原本預期今年會是持平甚或有微升，但今年的情況受到環球經濟影響消費意慾，結果跌幅持續。

她又指，希望本港零售銷貨價值已見底，但現實要視乎很多因素，例如關稅戰。她希望情況可以穩定下來，不要繼續轉差。

謝邱安儀表示，盛事經濟的確帶動人流，但旅客消費模式已轉變，較低價的貨品，例如化妝品、保健品等會較受惠。她期望內地經濟逐步回穩，內地人來港回復購買力，盛事經濟的好處自然可以帶到其他消費品類別。

至於零售店舖方面，她指出，現時減少較增加的為多，零售業界現有機會商討減租，因業主已明白市況，但仍有一些舊租約未完、未能開新租約的店舖，只能期望業主體諒。

其他報道

老虎證券香港新辦公室上環開幕 未來將增聘人手支持業務發展

瑞幸咖啡上月底港再添一門店 現共設12間自營店

內地全聯車商呼籲車廠勿強迫經銷商進車及、轉嫁庫存

【有片：埋身擊】滬指有望再挑戰3400點以上 應趁勢買入

蔚來董事長李斌：今年首季為近6年來最低潮 近期曾精簡人手

恒基地產擬加快推盤 對香港零售感樂觀

調查：74%港企未來兩年對拓展國際貿易仍抱有信心

半日沽空金額增6% 盈富沽空增88%

恒指半日升262點 科指升0.59% 多條平均線得而復失 北水流入52億

馬斯克旗下xAI擬配股3億美元 公司估值1130億美元

滬深三大指數半日向上 滬指升0.48%

1個月HIBOR轉跌 隔夜創紀錄新低 港元貶值見21個月最弱

聯儲局Goolsbee：貿易政策不確定性若解決 有望減息

關稅戰｜美國取消對華小額包裹免稅 Temu美日用戶大跌58%

鈞達：獲調入滬港通及深港通證券名單

關稅戰︱白宮發言人：特朗普或於本周與習近平通話

康寧傑瑞製藥控股股東折讓12%配股減債 曾跌逾11%

香港寬頻：未與I Squared達成任何正式或具法律約束力協議

AEON旗下「ものものMono Mono」進駐牛頭角上邨

財新中國5月製造業PMI跌穿50 報48.3 遜預期 見兩年8個月低

滬深三大指數低開 人行開展4545億人幣逆回購

恒指高開123點 科指升0.54% 翰森製藥升3% 網易升2%

據報新世界高層愈來愈擔心「11 Skies」前景 出租率僅40%

道指升35點 美債息回升 美股、金龍指數上升

北水增持建行 減持藥明生物