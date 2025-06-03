公會行政總裁黃王慈明表示，現時美國仍符合強積金「獲豁免當局」條例，強調無需做出改變。此外，強積金受託人與基金經理會依照不同情况及時做出前瞻性預案。

曹偉邦指出，截至今年4月，全部25個強積金類別基金在過去12個月均錄得正回報。其中香港股票（指數追蹤）基金表現最佳，過去一年錄得平均正回報28.92%，其次是中國股票基金，平均錄得正回報26.06%。自2025年初DeepSeek在人工智能技術取得突破以來，投資者對香港及中國內地市場的信心顯著提升。至於強積金基金類別的3年及10年長期表現，美國股票基金均位居前列，平均累計回報分別為30.88%及1.5倍。

此外，積金局數據顯示，自2000年12月強積金制度實施以來，截至今年3月，股票基金、混合資產基金及債券基金的平均年化淨回報率分別達4.5%、4%及1.8%。同期年化通脹率為1.8%。

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