評級機構穆迪上月將美國長期發行人及優先無擔保信用評級從最高級別 「AAA」下調至「Aa1」，市場擔憂此舉可能引發香港強積金基金大規模拋售美國國債。香港投資基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦表示，業界不同持份者正在研究該議題，以確保若出現基金轉換等情况可及時在監管機構框架下應變。此外，日本評級機構R&I仍給予美國AAA評級，強積金仍可持有美債，投資者暫時無需對此做出任何反應，市場亦毋須擔心或產生恐慌。他補充指希望投資者堅持長線投資，不因單一事件而急速轉換投資組合。
公會行政總裁黃王慈明表示，現時美國仍符合強積金「獲豁免當局」條例，強調無需做出改變。此外，強積金受託人與基金經理會依照不同情况及時做出前瞻性預案。
曹偉邦指出，截至今年4月，全部25個強積金類別基金在過去12個月均錄得正回報。其中香港股票（指數追蹤）基金表現最佳，過去一年錄得平均正回報28.92%，其次是中國股票基金，平均錄得正回報26.06%。自2025年初DeepSeek在人工智能技術取得突破以來，投資者對香港及中國內地市場的信心顯著提升。至於強積金基金類別的3年及10年長期表現，美國股票基金均位居前列，平均累計回報分別為30.88%及1.5倍。
此外，積金局數據顯示，自2000年12月強積金制度實施以來，截至今年3月，股票基金、混合資產基金及債券基金的平均年化淨回報率分別達4.5%、4%及1.8%。同期年化通脹率為1.8%。
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