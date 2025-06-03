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澳新：料港元美元拆息差持續數周 港元流動性保持充裕

今早1個月、3個月HIBOR回升，隔夜息續保持紀錄低位，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，港元拆息與美元CME Term SOFR利差仍逾300基點，預計此不尋常的差距將會持續多數星期。

楊宇霆表示，結束HIBOR利率異常的潛在觸發因素​​包括：（1）真正的資本外逃，可能將港元現貨匯率推低至7.85；（2）政策制定者撤出流動性；以及（3）聯儲局重新進入加息周期。在此情况下，總結餘將面臨再次下降的壓力。上述情况短期內均不可能發生。

楊宇霆表示，港元貶值至7.84，是港元套利交易的結果，預期市場不會將港元推至7.85，否則金管局將透過降低總結餘進行干預。

楊宇霆表示，從歷史上看，總結餘對市場利率的影響是非線性的。2020年，3個月利率變動180個基點，對應餘額增加近2900億港元。但上個月兩天上漲1300億港元，已經推動300個基點。這表明，餘額的無序變化可能引發利率大幅反彈。

楊宇霆認為，短期內，港元流動性將保持充裕和黏性(sticky)，目前，貨幣基礎增至2.1兆港元，過去在聯儲局加息周期中，貨幣基礎確實下降(如2022年3月至2023年7月的加息周期)，導致港銀策略性地轉向外幣存款。但認為，目前聯儲局加息的可能性很低。

楊宇霆表示，總結餘不會為金管局帶來利息成本，較低的HIBOR為本地地產復蘇提供有利背景。他認為，金管局沒有理由透過發行外匯票據和債券來提取流動性，並引述金管局前總裁任志剛之言，指出只有當金管局發現變化速度威脅到金融穩定時，他們才會介入。