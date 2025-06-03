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恒指收市升354點 北水回歸 成交增至2036億元

中美領導人或通話，港股今早高開，財新其後公布中國5月製造業PMI跌穿50、遜預期及見兩年8個月低，A股低開後回升，港股亦保持上升。韓股今日休市，午後日股、美期、歐股下跌。恒指近全日高位收，升穿10天線、20天線。科指曾升穿20天、50天及100天線。

北水回歸，港股成交增至2036億元，北水交易成交額945.72億元，較上日減0.29%，佔香港市場成交額由上日的17.46%增至23.21%。淨流入減59%至39億元，連續第5日流入。

恒指今早高開123點，高位升377點，低位升123點，高低波幅254點。上升股份比例為43.21%，下跌為24.86%，無升跌為31.91%。

恒指收市升354點或1.53%，報23512點，大市成交金額2036億元，較上日增加40.23%，是5月30日2715.63億元成交後最多；國指升160點或1.92%，報8519點。恒生科技指數收報5189點，升1.08%。

藍籌股成交金額865.58億元，佔大市成交42.51%；科指成份股成交金額460.8億元，佔大市成交22.63%；國指成份股成交金額752.54億元，佔大市成交36.96%。

24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額增加1.86%，至157.02億元，佔大市成交7.7%。牛熊證成交金額79.88億元，增加1.93%；窩輪成交金額77.14億元，增加1.79%。

藍籌70隻升，11隻下跌，2隻無升跌。理想（2015）升5.82%，收報116.4元，是升幅最大的藍籌，快手（1024）跌2.38%，收報51.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，7隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報116.4元，升5.82%；跌幅最大的是美的集團（0300）收報77.6元，跌6.34%。

恒指升穿10天線(23442.96點)、20天線(23343.8點)。科指曾升穿20天線(5250.48點)、50天線(5210.64點)及100天線(5194.81點)。

北水南下合計淨流入39.05億元，較上日減少59.52%，連續第5日流入，累計流入334.86億元，對上一次連續5日淨流入是5月22日。北水本月累計流入39.05億元，按月減少91.44%，連續第2個月減少，金額是2023年6月後新低，連續第24個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）945.72億元，較上日減0.29%，佔香港市場成交額由上日的32.65%減至23.21%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.63%，是5月14日後最大升幅，當日升幅為2.3%。高見23535.37點，是5月29日23603.82點後最高。今日收市報23512.49點，是5月29日後收市新高，當日報23573.38點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月19日。

科指曾升最多1.59%，是5月29日後最大升幅，當日升幅為2.82%。高見5215.65點，是5月30日5235.13點後最高。收市報5189.49點，是5月29日後收市新高，當日報5301.92點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月19日。

國指曾升最多1.93%，是5月14日後最大升幅，當日升幅為2.47%。高見8520.89點，是5月29日8571.73點後最高。收市報8519.86點，是5月29日後收市新高，當日報8559.71點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月19日。

午後消息股表現

新世界（0017）據報擬用德銀牽頭貸款 償還部分債務。據報新世界（0017）高層愈來愈擔心「11 Skies」前景 出租率僅40%。收報4.73元，升5.58%。

蔚來（9866）董事長李斌：今年首季為近6年來最低潮 近期曾精簡人手。收報27.5元，無升跌。

恒基地產（0012）擬加快推盤 對香港零售感樂觀。收報24.85元，升2.26%。

今早及隔晚消息股表現

鈞達（2865）：獲調入滬港通及深港通證券名單。收報25.4元，跌12.86%。

康寧傑瑞製藥（9966）控股股東折讓12%配股減債 曾跌逾11%。收報8.44元，跌7.76%。

香港寬頻（1310）：未與I Squared達成任何正式或具法律約束力協議。收報4.98元，升0.61%。

蔚來（9866）最快今日公布季績。收報27.5元，無升跌。

國泰（0293）旗下快運指越南、韓國成港人外遊新熱點，引擎問題5架機仍需停飛。收報10.48元，跌0.38%。

內地車企陷口水戰，小米（1810）雷軍疑似再回應華為余承東：後來者總有機會。收報53.2元，升3.1%。

寶光實業（0084）盈警，料全年轉蝕至少1億元。收報0.074元，跌2.63%。

長和（0001）指金融時報就巴拿馬港口報道內容涉第三方揣測，不反映集團交易取態。收報45.8元，升4.33%。

金山科技（0040）旗下KEF與海爾智家策略性全球合作。收報0.58元，跌1.69%。

David Webb增持包浩斯（0483），所控制法團添配偶名字變共同持有，涉22間上市公司。收報0.2元，升18.34%。

破頂股表現

破頂股包括，蜜雪集團（2097）創上市新高，見593元，收報586元，升0.26%；統一企業中國（0220）創上市新高，見10.82元，收報10.24元，無升跌；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見12.68元，收報12.6元，升3.96%；康臣葯業（1681）創上市新高，見11.18元，收報11.06元，升2.6%；中國黃金國際（2099）創上市新高，見66.65元，收報64.5元，升2.46%；貝克微（2149）創上市新高，見63.6元，收報60.35元，跌1.55%；康耐特光學（2276）創上市新高，見32.4元，收報31.55元，升5.7%；豐城控股（2295）創上市新高，見7.41元，收報7.35元，升16.67%；德康農牧（2419）創上市新高，見79.05元，收報72.4元，升4.02%；集海資源（2489）創上市新高，見1.85元，收報1.83元，升7.02%；靈寶黃金（3330）創上市新高，見11.86元，收報11.38元，跌0.52%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見28.15元，收報27.45元，升0.18%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見978.5元，收報964.5元，升6.11%；榮利營造（9639）創上市新高，見1.41元，收報1.32元，升7.32%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見235.6元，收報234元，升1.74%；順豐控股（6936）創上市新高，見43元，收報42.6元，升5.97%；布魯可（0325）創上市新高，見169元，收報164.8元，升5.51%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9307.6元，收報9307.35元，升0.05%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1122.15元，收報1122.15元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見927.05元，收報927.05元，升0.11%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1098.75元，收報1098.65元，升0.01%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.49元，收報14.46元，升2.12%；。

破頂指數成份股包括，中國財險（2328）創上市新高，見15.56元，收報15.56元，升3.87%；農行（1288）創上市新高，見5.16元，收報5.15元，升3.41%；工行（1398）創52周高，見5.84元，收報5.8元，升3.02%；中銀香港（2388）創52周高，見34元，收報33.6元，升1.82%；匯控（0005）創52周高，見93.75元，收報92.15元，跌0.38%；建行（0939）創52周高，見7.16元，收報7.16元，升3.47%；中生製藥（1177）創52周高，見4.53元，收報4.48元，升1.82%；周大福（1929）創52周高，見11.94元，收報11.76元，升1.91%；翰森製藥（3692）創52周高，見27元，收報26.5元，升1.92%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，ＧＢＡ集團（0261）低見0.27元，收報0.28元，跌16.42%；驢跡科技（1745）低見0.194元，收報0.197元，跌25.66%；同方友友（1868）低見0.36元，收報0.375元，無升跌；貓屎咖啡控股（1869）低見0.074元，收報0.078元，跌3.7%；迪信通（6188）低見0.32元，收報0.32元，跌4.48%；超人智能（8176）低見0.096元，收報0.096元，跌13.51%；德斯控股（8437）低見0.071元，收報0.177元，無升跌；怡康泰工程集團（8445）低見0.13元，收報0.13元，跌7.14%；瀛海集團（8668）低見0.073元，收報0.073元，跌1.35%；派格生物醫藥－Ｂ（2565）低見9.35元，收報9.7元，升0.21%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見0.6元，收報0.68元，升9.68%；渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；大家樂集團（0341）低見6.85元，收報6.95元，升0.58%；信保環球控股（0723）低見0.159元，收報0.16元，跌1.84%；飛達控股（1100）低見1.31元，收報1.32元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；超智能控股（1402）低見0.15元，收報0.155元，跌8.82%；瑛泰醫療（1501）低見24.35元，收報24.95元，跌1.77%；中國前沿科技集團（1661）低見0.57元，收報0.57元，跌1.72%；迪米生活控股（1667）低見0.128元，收報0.14元，跌16.67%。

異動股

上升異動股，包括，華音國際控股（0989）創52周高，見1.95元，收報1.37元，升136.21%；萬馬控股（6928）收報0.225元，升134.38%；鼎益豐控股（0612）創52周高，見0.8元，收報0.77元，升77.01%；創業集團控股（2221）收報0.086元，升72%；意力國際（0585）收報0.52元，升70.49%；進業控股（8356）收報0.88元，升69.23%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.28元，升55.56%；金馬能源（6885）收報0.87元，升38.1%；豐盛控股（0607）收報0.46元，升33.33%；中國抗體－Ｂ（3681）創52周高，見2.25元，收報2元，升30.72%；中國創意控股（8368）收報0.77元，升30.51%。

下跌異動股，包括，連連數字（2598）收報10元，跌39.25%；基石金融（8112）收報0.129元，跌31.75%；驢跡科技（1745）創上市新低，見0.194元，收報0.197元，跌25.66%；紐曼思（2530）收報0.62元，跌19.48%；迪米生活控股（1667）見52周低0.128元，收報0.14元，跌16.67%；ＧＢＡ集團（0261）創上市新低，見0.27元，收報0.28元，跌16.42%；亞洲實業集團（1737）收報0.1元，跌15.97%；大象未來集團（2309）收報2.34元，跌15.83%；浩柏國際（8431）收報0.245元，跌15.52%；海納星空科技（8297）收報0.033元，跌15.38%；中加國信（0899）收報0.077元，跌14.44%。

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