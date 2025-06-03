總部位於巴黎的經合組織（OECD）發布最新全球經濟展望，指特朗普政府的激進貿易政策，導致全球經濟陷入低迷，並將今年全球經濟增長預測下調至2.9%，較3月預測下調0.2個百分點。這是OECD今年第二次下調預測，在3月發布的全球經濟展望，OECD已將今年經濟增長預測，由3.3%下調至3.1%。OECD表示，貿易壁壘和不確定性正打擊信心，抑制投資，並警告保護主義正加劇通脹壓力。