總部位於巴黎的經合組織（OECD）發布最新全球經濟展望，指特朗普政府的激進貿易政策，導致全球經濟陷入低迷，並將今年全球經濟增長預測下調至2.9%，較3月預測下調0.2個百分點。這是OECD今年第二次下調預測，在3月發布的全球經濟展望，OECD已將今年經濟增長預測，由3.3%下調至3.1%。OECD表示，貿易壁壘和不確定性正打擊信心，抑制投資，並警告保護主義正加劇通脹壓力。
OECD指出，美國是最受其關稅政策影響的國家之一，預計美國今年經濟增長只有1.6%，較去年12月預測的2.4%增幅，以及3月預測的2.2%增幅大幅下調，並較2024年的2.8%增幅顯著放慢。OECD又將中國今年經濟增長預測下調至4.7%，較3月預測輕微下調0.1個百分點，最新與測與去年12月持平。
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