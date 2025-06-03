Circle在一份監管文件中表示，已將IPO股份發行規模擴大至3200萬股，其中A類股出售規模從960萬股擴大至1280萬股，股東賣出規模從1440萬股提高至1920萬股。

Circle最新預計，發行價為每股27至28美元，而集團上周二曾料發行價為每股24至26美元。若按新定價區間上限28美元計算，Circle可望透過IPO募資8.96億美元。IPO完成後，Circle在外流通股數將達2.571億股，若以調高後的定價估算，該公司估值可達72億美元。

Circle的IPO股份將於美股周二收市時截止認購。

Circle為美元穩定幣USDC發行商，加密貨幣數據統計網站Coinmarketcap數據顯示，USDC目前的總市值約610億美元，占穩定幣總市值24.4%，僅次於泰達幣（USDT）的62.1%。總體而言，全球穩定幣總市值已突破2000億美元，由泰達幣及USDC主導，合計佔穩定幣市場逾80%份額。

根據招股文件，Circle披露2024年產生了16.8億美元的收入和儲備收入，按年增長15.9%。不過期間公司來自持續經營業務的淨收入約為1.57億美元，按年少42%。

今年5月時彭博曾引述消息指，瑞波幣發行商Ripple擬出價40至50億美元收購Circle，但遭到拒絕。當時據知情人士透露，Circle拒絕被收購的主因是認為出價過低。

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