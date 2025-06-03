他指出，香港樓市料2027年供應會比之前減少很多，在沒有特別情况下，明年有望見底。發展商在當前環境仍然可以售出手上新盤單位已算不俗，估計就算出現虧損，估計蝕幅多在10%左右。目前發展商會注重現金流，並在利息成本高時，先用作還債。在高息下，發展商參與投地，多要求高回報率，但是在售樓表現一般，發展商在投地時，會較具選擇性，出價亦會審慎些。

在寫字樓方面，丘卓文稱，隨著更多更多學生來港修讀碩士，不少大學在擴展中，因此已見有多了投資者物色寫字樓收購，並有不少個案將酒店轉為學生宿舍。今年港股新股招股活動增加，亦料帶動寫字樓需求，但是要吸納量回復如過往般則需時。尤其今年西九龍International Gateway Centre供應逾200萬平方呎寫字樓樓面，銅鑼灣兩支物業供應共逾180萬平方呎，按目前正常吸納速度，則未必全數吸納新增供應，因此。料寫字樓的空置率會進一步提高，視乎金融市場發展而定。

至於零售物業方面，該行高級研究分析師梁梓瑩稱，3月開始起已見零售跌幅收窄，原因是已經在此前反映了負面因素。北上消費的趨勢雖然不能改變，亦受到港元強勢及經濟變化影響，無論香港本地消費者及內地旅客都消費較以前為弱。不過隨著香港人口回升，及舉辦多了活動，料會對香港零售帶來幫助，只是在內地旅客消費模式有變下，未必能夠重返2018年的高峰。她相信，在旅客區的街舖表現會好些，在民生區域的零售物業會比較弱。大的零售物業業主出租率仍然高企。今年全年料零售租金按年跌5%。

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