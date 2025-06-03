標普全球發布報告指出，中國飲料行業或正掀起一波投資熱潮。儘管整體行業增長前景仍然樂觀，但日益激烈的競爭將推高企業支出，壓縮利潤空間，對企業信用構成不利影響。
標準普爾全球評級信用分析師Sandy Lim表示，隨著營銷、創新以及供應鏈的強化，中國對現製飲料的需求正高速增長。然而資金過度湧入可能會導致競爭性支出增加，並帶來壓力。
報告預計，2023年至2028年間，中國現製飲料市場的年複合增長率將接近18%。這類飲品包括現場新鮮製作的果汁、茶、牛奶、冰淇淋和咖啡等，即使在過去幾年內地消費者信心低迷、經濟不確定性較高的情況下，這類「小型奢侈品」仍逐漸受到青睞，預計該細分類別到2027年有望成為萬億人民幣市場。今年現製飲料企業通過IPO已籌集逾10億美元（約78億港元），並正將籌集的資金用於創新、行銷、供應鏈優化以及拓展新市場。這將促使現有企業加大投資，以提升能力和競爭吸引力。同時，茶飲店及其他飲料企業也愈來愈多採用加盟模式，該趨勢有望加快門店擴張速度。
不過，Sandy Lim亦提醒，現製飲料行業的高額支出將加劇競爭，進而削弱利潤率和同店銷售增長。她以瑞幸咖啡（Luckin Coffee）為例，指其迅速擴張雖使其在中國市場的佔有率超越星巴克，成為行業內的主要競爭者，但也導致其同店銷售和利潤率出現下滑。Lim亦補充指，激烈的競爭局面還將對乳製品和即飲包裝產品等相關品類的增長前景產生負面影響。
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