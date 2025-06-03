光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，該行維持去年12月所提出，全年恒指最高目標價25,000點的預測，先前美國對中國商品124%的關稅時，恒指最插至19,260點，已反映關稅消息當刻對港股市場的利淡影響，而他認為今年恒指最低見19,260點，最高見25,000點，波幅約6000點而言為合理。
伍禮賢提到，現時於不明朗性下、環股投資情緒觀望氣氛濃厚，再加上目前恒指的今年預期市盈率約為10.63倍、其估值為合理，較過去5年平均值略低，認為恒指下半年的波幅會相對較小。
伍禮賢表示，內地經濟表現、港股盈利水平及關稅發展等三大因素，將影響恒指下半年的表現，他指出內地「三頭馬車」4月份數據回落，出口亦放緩，他表示認為內地物價如消費者物價指數（CPI）表現較弱，自2月份起的連續3個月錄得按年跌幅，反映通縮情况。他亦指出，光大證券亦將港股今年的預測每股盈利增長，由去年12月的5%，下調至最新的3.9%，反映宏觀經濟變化對每股盈利的影響。
伍禮賢選出今年下半年港股4大投資板塊，當中包括內需消費、創新科技、新能源車及傳統火電，並於每個板塊推薦2隻股份，當中於創新科技板塊推薦騰訊（0700），他表示不論去年或是今年首季，騰訊遊戲收入增長動力均強勁，預期內地下半年再進一步刺激內需，會令騰訊兩大業務均可受惠；據其簡報所示，騰訊今年目標價為550元。
伍禮賢續指，另一隻於創新科技板塊推薦的股份為嗶哩嗶哩（9626），他表示嗶哩嗶哩業績下半年業績迎來「拐點」，因公司推出手遊《三國：謀定天下》，自遊戲推出後，成功扭轉嗶哩嗶哩於遊戲業務過去增長乏力的趨勢，同時帶動收入增長，平均活躍用戶亦創下歷史新高；另外，於新能源車板塊中伍禮賢推比亞迪（1211）及零跑（9863）。
另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻表示，對於黃金持「中性偏好」的看法，料現貨黃金價格於下半年的價格波幅，介乎每盎司2950美元至3650美元間。
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