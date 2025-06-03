澳門行政會完成討論《修改〈2025年財政年度預算案〉》法律草案，有關法案將送交立法會審議。當中經研判當前經濟總體形勢，以及今年以來博彩業的實際經營情況後，建議將全年博彩毛收入估算，從原來2400億元（澳門元、下同），下調至2280億元，貼近2024年度的2267億元水平，並以此作為修改後預算的主要財政收入基礎，並相應調整有關預算收入項目。
為有效落實第六屆特區政府於《施政報告》中提出的各項政策措施，對有關弱勢群體的津貼、澳門大學橫琴校區建設、科技研發投入的預算作出調升。此外，行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）的預算開支則有所減少，並修改為195.87億元。在今個年度財政年度，澳門特區一般綜合預算的收入總額修改為近1165.29億元，開支總額修改為1162.42億元。
行政會發言人、行政法務司司長張永春今午會見當地傳媒時表示，政府提出修改預算案，以配合新一屆特區政府施政措施並提供所需的財政支持，包括調升對弱勢群體津貼、澳門大學橫琴校區建設、科技研發投入的預算。
其他報道
穩定幣發行商Circle招股錄雙位倍數超購 擬增發新股 估值最多達72億美元
PAObank：全新個人合資格客戶 即享一個月16%港幣定期存款年利率