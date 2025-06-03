為有效落實第六屆特區政府於《施政報告》中提出的各項政策措施，對有關弱勢群體的津貼、澳門大學橫琴校區建設、科技研發投入的預算作出調升。此外，行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）的預算開支則有所減少，並修改為195.87億元。在今個年度財政年度，澳門特區一般綜合預算的收入總額修改為近1165.29億元，開支總額修改為1162.42億元。

行政會發言人、行政法務司司長張永春今午會見當地傳媒時表示，政府提出修改預算案，以配合新一屆特區政府施政措施並提供所需的財政支持，包括調升對弱勢群體津貼、澳門大學橫琴校區建設、科技研發投入的預算。

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