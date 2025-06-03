摩根士丹利為主要全球協調人及簿記管理人。

其他報道

新濠博亞管理斯里蘭卡賭場及頣居酒店將於8月開業

光大證券伍禮賢：維持今年恒指最牛睇25,000點預測

澳門政府下調全年賭收預算收入至2280億澳門元

標普：中國現製飲料市場資金過度湧入 或導致競爭性支出增加

星展料明年香港樓市開始見底有望回升3% 亦預有新盤蝕售

騰訊減持晶泰

據報橋水募集一隻亞洲策略基金 對象是中國富裕人士

全日沽空金額增11% 盈富沽空增51%

雷軍預計小米汽車業務今年第三、四季扭虧

穩定幣發行商Circle招股錄雙位倍數超購 擬增發新股 估值最多達72億美元

經合組織再下調今年全球經濟增長預測至2.9%

恒指收市升354點 北水回歸 成交增至2036億元

誠品屯門V city店月底遷舖 清貨優惠低至75折

PAObank：全新個人合資格客戶 即享一個月16%港幣定期存款年利率

澳新：料港元美元拆息差持續數周 港元流動性保持充裕

投資基金公會：強積金仍可持有美債 市場毋需恐慌

滬指升0.43% 創板指守住2000點

謝邱安儀料全年零售額正負增長約1至2% 冀內地經濟逐步回穩

新世界據報擬用德銀牽頭貸款 償還部分債務

老虎證券香港新辦公室上環開幕 未來將增聘人手支持業務發展

瑞幸咖啡上月底港再添一門店 現共設12間自營店

內地全聯車商呼籲車廠勿強迫經銷商進車及、轉嫁庫存



