英國《金融時報》引述消息報道，美國上月發布政令，要求電子設計自動化（EDA）軟件供應商停止向中國供應技術，可能對自行設計晶片及依賴台灣製造的中國科技公司造成嚴重打擊，當中以近期剛發佈玄戒系列晶片的小米（1810）首當其衝。
《金融時報》指，玄戒系列料於台灣製造，製造過程中採用了美國EDA軟件供應商的多種許可證和工具，而相關許可及工具受到美國政令限制。
報道亦點出，上述限制命令料為上星期四（5月29日）時，美國政府據報已暫停的對華出售部分關鍵技術，包括與噴射發動機、半導體等技術，以回應中國近期就對美出口關鍵礦產的限制措施。
《金融時報》同時點名聯想（0992）及比特大陸（Bitmain）等中國公司，同樣使用美國EDA工具，並依賴台積電代工。此外阿里巴巴（9988）和百度（9888）等中國大型科技公司，也設計了自家晶片，但EDA禁令對其影響目前尚不明朗。
EDA（Electronic Design Automation，電子設計自動化）是指利用電腦軟體完成大規模機體的設計、仿真、驗證等流程的設計方式，EDA工具貫穿於積體電路設計、製造、封測等階段。
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