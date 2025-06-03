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信義系擬分拆太陽能發電場基礎設施REIT到內地上市

信義能源（3868）及信義光能（0968）宣布，旗下太陽能發電場基礎設施REIT擬於內地一家證券交易所上市，申請在內地上市的材料已遞交予發改委，惟須獲得香港及中國相關的監管機構批准及豁免。

太陽能發電場基礎設施REIT的相關資產，包括信義能源目前擁有及運營的選定太陽能發電場項目。

兩家公司指，成立太陽能發電場基礎設施REIT，及建議在內地上市，構成信義能源及信義光能的一項須予公佈交易及分拆交易。建議到內地上市可能會也可能不會進行，並須受到股票市況以及香港及中國的監管批准。

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