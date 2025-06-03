截至2024年底止，周六福的利潤按年增長7.1%至7.06億元（人民幣、下同），主要受惠於黃金珠寶銷售增加，及加盟網絡擴張，加盟店及自營店數目增加所致。截至2024年度，其毛利率達13.4%，按年增加0.6個百分點。該集團於2023年度及2024年度分別派息3億元及3.48億元。另於2024年5月及今年5月，亦宣布分派股息2.97億元及1.97億元。但是其強調，未有確定派息政策及分派比率。

該集團又透露，曾經於2019年4月及2022年6月兩次申請到內地深圳A股市場上市，首次未有成事，第二次申請時，其因應考慮到本地及海外資本市場情況及未來發展策略，因此認為於香港股票市場將進一步提升形象及市場知名度，並於2023年11月自願撤回上市申請。

周六福珠寶的前身為周天福珠寶首飾，於2012年3月改名為周六福珠寶。在今次上市前，該集團的大股東及董事長為李偉柱，持股68.16%。李偉柱的胞兄、另一股東即執行董事兼副董事長李偉蓬則持股26.97%。